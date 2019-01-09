Bell Helicopter представила прототип аэротакси Nexus

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Американская компания Bell Helicopter представила на выставке CES 2019 проект перспективного пассажирского аэротакси Nexus, выполненного в конфигурации конвертоплана.

Как сообщается, машина получит аккумуляторную батарею и газотурбинный двигатель французской компании Safran (последний будет раскручивать генератор, вырабатывающий электричество для подзарядки батареи и питания бортового оборудования), а также шесть электровентиляторов на поворотном подвесе — по два в носовой, средней и хвостовой частях. Предположительно, такая конструкция позволит получить относительно тихий аппарат с большой продолжительностью полета, способный использовать для посадки и взлета стандартные городские вертолетные площадки 11 на 11 метров.

По задумке, аэротакси будет взлетать и садиться при вентиляторах, установленных параллельно земле. После набора высоты электровентиляторы наклонятся вперед, чтобы создать движущую силу. В самолетном горизонтальном режиме машина сможет выполнять полеты на скорости до 130 узлов (241 километр в час).

Согласно проекту, дальность полета Nexus составит около 240 километров. Максимальная взлетная масса аппарата — 2,7 тонны. Конвертоплан сможет перевозить до пяти человек (четыре пассажира плюс пилот) и грузы массой до 450 килограммов.

Прогнозируется, что регулярные полеты новое аэротакси начнет выполнять уже в середине 2020-х годов. Его испытания и сертификация не должны занять много времени, поскольку Nexus будет выполнять полеты в пилотируемом режиме. Инженеры полагают, что летательный аппарат будет полезен в качестве как гражданского такси, так и транспортного средства для военных.

Источник: N+1