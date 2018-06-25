Bethesda подала в суд на Warner Bros. и Behaviour Interactive за «вопиющий плагиат» своей Fallout Shelter новой игрой Westworld Mobile

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Компания Bethesda Softworks подала в суд на Warner Bros. и геймстудию Behaviour Interactive, обвинив их в откровенном копировании своей мобильной игры Fallout Shelter. По мнению истца «вопиющим плагиатом» стала игра Westworld Mobile по одноименному сериалу от HBO, которую создавал тот же разработчик Behaviour Interactive.

Адвокаты Bethesda Softworks уже подали судебный иск в окружной суд штата Мэриленд, обвинив в плагиате вышедшую на прошлой неделе на платформах iOS и Android игру Westworld Mobile. В тексте иска указано, что Westworld «имеет тот же или очень похожий игровой дизайн, артстиль, анимации, особенности и другие элементы геймплея», что и вышедшая еще в 2015 году мобильная Fallout Shelter.

Fallout Shelter vs. Westworld

Особое внимание истец обратил на то, что в свежевыпущенной игре Westworld Mobile присутствует те же баги, что и в ранних версиях Fallout Shelter, что по их мнению указывает на прямое копирование компьютерного кода игры.

«Warner Bros. и Behaviour Interactive просто скопировали Fallout Shelter, сделав косметические улучшения для соответствия стилистике сериала Westworld. Игрокам был предложен ставший популярным геймплей, впервые использованный в Fallout Shelter. Таким образом Behaviour Interactive нарушила условия контракта с Bethesda, использовав доступ к интеллектуальной собственности, включая защищенный авторским правом компьютерный код, коммерческую тайну и другие права в целях ускорения процесса разработки, снижения ее стоимости и более быстрого вывода новой игры на рынок» — отметили в Bethesda.

В иске Bethesda подробно разбираются все сходные особенности двух игр, включая 2D-персонажей в характерном «мультяшном» стиле и в 3D-окружении, представляющем собой подземные многокомнатные помещения, который игроки могут исследовать и развивать.

В итоге компания обвиняет ответчиков в нарушении авторских прав, нарушении контракта и незаконном использовании сведений, представляющих коммерческую тайну, ожидая от суда решения о возмещении ущерба.

Отметим, что Fallout Shelter была изначально выпущена на мобильных платформах в 2015 году, после чего ее портировали на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Источник: Polygon