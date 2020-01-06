Bosch показала прототип «умного» солнцезащитного козырька для автомобилей





Компания Bosch в рамках выставки CES 2020 представила прототип адаптивного солнцезащитного козырька для автомобилей. Система отслеживает положение головы водителя и затемняет часть козырька так, чтобы она создавала тень только в области глаз, оставляя при этом остальную часть прозрачной, чтобы через нее водитель мог видеть дорогу, сообщается в пресс-релизе компании.

Сравнение традиционного козырька и решения от Bosch.

Отметим, что все современные автомобили оснащаются солнцезащитными козырьками, защищающими водителей от солнечного света на закате или рассвете, а также от яркого света фар встречных автомобилей в некоторых ситуациях. Однако эти козырьки блокируют не только свет от яркого источника, но и всю верхнюю часть поля зрения водителя, из-за чего ему становится сложнее отслеживать объекты перед собой.

Инженеры из компании Bosch разработали «умный» солнцезащитный козырек под названием Virtual Visor, который защищает водителя от яркого источника света, но при этом не закрывает остальную верхнюю часть поля зрения. Большую часть устройства занимает жидкокристаллическая панель, разделенная на относительно большие шестиугольные области. В обычном состоянии они полупрозрачны и позволяют видеть объекты за собой, но при необходимости их можно сделать практически полностью непрозрачными.

Инновационный козырек работает вместе с камерой в салоне, которая необходима для отслеживания головы водителя и определения, с какой стороны на нее светит солнце (для этого алгоритмы анализируют тени на лице пользователя).

Пример работы алгоритмов Virtual Visor и самого устройства (важно уточнить, что в продемонстрированном журналистам прототипе использовалась сторонняя серийная веб-камера производства Logitech, размещенная на ноутбуке разработчиков, а не встроенная непосредственно в «умный» козырек).

По данным с камеры система в реальном времени рассчитывает положение основных частей лица автомобилиста относительно источника света и в соответствии с этим затемняет часть жидкокристаллической панели так, чтобы она создавала тень только в области глаз.

Еще одно сравнение традиционного козырька и Virtual Visor.

Стоит отметить, что нынешняя версия устройства обладает некоторыми недостатками. Например, жидкокристаллическая панель недостаточно прозрачна в обычном состоянии, чтобы через нее можно было без проблем наблюдать за дорогой, не использует постепенное затемнение по краям и изредка сбоит, неправильно затеняя области на дисплее, допуская попадание прямого света в глаза пользователя. Однако представленный в рамках CES 2020 аппарат — это ранний прототип, а не серийное устройство, поэтому Bosch, вне всякого сомнения, доработает козырек перед тем, как превратить его в коммерческий продукт (в компании заявили, что они уже ведут переговоры с производителями автомобилей, в том числе — грузовиков).

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Источник: N+1