Bosch представила аппарат, позволяющий частично автоматизировать и существенно ускорить проверку пациентов на коронавирус





Одна из важнейших стратегий борьбы с текущей пандемией коронавирусной инфекции Covid-19 — максимально масштабная диагностика и как можно более оперативная изоляция всех тех, у кого был выявлен данный недуг. Проблема в том, что современные методы тестирования дают результаты далеко не мгновенно, что существенно оттягивает изолирование зараженных и начало оказания им необходимой медпомощи. Кроме того, массовое тестирование традиционными способами требует задействования большого количества лабораторного персонала, а вдобавок, если результаты теста оказываются отрицательными, это означает, что пациент, у которого наблюдаются те или иные симптомы, и его лечащий врач, грубо говоря, попросту потеряли время, и теперь тестирование нужно проводить заново — только уже на другие заболевания, схожие по симптоматике. Упростить, ускорить и частично автоматизировать процедуру тестирования на Covid-19 и тем самым облегчить нагрузку на медперсонал, а также спасти множество жизней благодаря возможности более оперативно начинать целенаправленные терапевтические процедуры взялся консорциум Bosch, который в результате представил доработанную и, можно сказать, более актуальную версию своего универсального диагностического аппарата Vivalytic.

Главное отличие новинки от ее предшественницы состоит в том, что, помимо девяти видов различных респираторных вирусных заболеваний, включая грипп А и грипп В, которые способна диагностировать предыдущая версия аппарата, новый прибор может выявлять также коронавирусную инфекцию Covid-19. В остальном система изменений не претерпела: так, она по-прежнему достаточно проста в обслуживании и не требует специальной подготовки. Медперсоналу нужно только взять мазок из носа или горла пациента, нанести его на специальный одноразовый картридж, в котором уже содержатся все необходимые реагенты, и вставить оный в анализатор.

Еще одним преимуществом Vivalytic является то, что система благодаря своим компактным размерам и нетребовательности к условиям окружающей среды (что картриджам, что самому анализатору вполне достаточно комнатной температуры) позволяет проводить тестирование непосредственно в месте оказания медицинской помощи — прямо в больнице, в медицинском центре или даже в кабинете врача. Это избавляет от необходимости транспортировки образцов, что отнимает ценное время.

Как следствие, по заверению Bosch, анализ мазка при помощи Vivalytic занимает всего 2,5 часа — и это с учетом времени, которое проходит с момента взятия образца до его загрузки в систему. Для сравнения, традиционное лабораторное тестирование заставляет пациентов ждать результатов один-два дня. При этом непосредственно после загрузки картриджа с мазком и до окончания анализа образца аппаратом медицинский персонал может заниматься другими задачами, например, оказанием помощи пациентам с уже подтвержденным диагнозом, а после выдачи результатов — сразу загружать новый картридж, не теряя времени. Кроме того, поскольку система анализирует образец одновременно на 10 различных респираторных вирусных заболеваний, врачи существенно экономят драгоценное время на дополнительных исследованиях.

Что касается эффективности новой версии Vivalytic, то ее точность, которая была определена во время лабораторных тестов, составляет 95%, что, по утверждению немецких специалистов, соответствует стандартам ВОЗ.



«В борьбе против коронавируса дорога каждая минута. Громадное преимущество нашего решения в том, что оно дает надежный, быстрый диагноз прямо на месте, без лишних перемещений туда — сюда», — подчеркнул в пресс-релизе Фолькмар Деннер, представитель Bosch.

Новая версия Vivalytic появится на немецком рынке в начале апреля, затем разработчики планируют сделать ее доступной и в других странах.

Источник: hightech.plus