



Оптимальное время для выпуска ремейка — когда у тех, кто посмотрел премьеру картины в юношестве, выросли собственные дети того же возраста. Похоже, именно этому правилу последовали в компании Disney, заказавшей ремейк фантастического фильма Flight of the Navigator / «Полет Навигатора», вышедшего в 1986 году.

Режиссером и продюсером картины выбрали дочь известного голливудского деятеля Рона Ховарда — Брайс Даллас Ховард, известную и как актриса («Мир юрского периода», «Черное зеркало») и как режиссер («Мандалорец», «Книга Бобы Фетта»). Подробности сюжета ремейка неизвестны, но по некоторым данным главным героем станет персонаж женского пола.

Напомним, что оригинальный фильм Flight of the Navigator / «Полет Навигатора» (1986) рассказывал о 12-летнем мальчике, который пропадает на 8 лет и возвращается к постаревшим родителям в том же возрасте, в котором пропал. После того, как феноменом начинают интересоваться полиция и НАСА выясняется, что на самом деле мальчика похитил инопланетный корабль, а разница во времени возникла из-за путешествия в космосе на сверхсветовых скоростях…

Дата релиза новой версии Flight of the Navigator / «Полета Навигатора» пока не озвучивается, как и актерский состав будущей картины. Фильм выйдет в стриминговом сервисе Disney+, минуя кинотеатральный прокат, так что на слишком большой бюджет рассчитывать не приходится. Впрочем, спустя 35 лет стоимость компьютерной графики радикально уменьшилась, а качество — столь же радикально выросло, так что с визуальной точки зрения новый проект должен быть достойным.

Источник: Variety