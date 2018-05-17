Британская компания Urban Electric установит в Оксфорде «прячущиеся» в тротуар зарядные станции для электромобилей UEone

В отличие от бензиновых и газовых заправок, станция для зарядки электромобилей требует намного меньше пространства для установки. Самые компактные варианты представляют собой небольшой столб с розеткой, к которой можно подключить зарядный кабель автомобиля. При этом британцы из компании Urban Electric решили, что даже в этом случае есть возможность минимизировать зарядную станцию и предложили свой вариант «исчезающей» зарядки UEone.

Эта зарядка построена по принципу автоматического боларда, который выдвигается из своей ниши и прячется обратно в землю в зависимости от необходимости пропустить или заблокировать проезд транспорта. В рабочем состоянии UEone представляет собой тот самый металлический столб с розеткой, которая выдает до 5,8 кВт мощности заряда (чего достаточно для 100% заряда за ночь).

Если же станцией никто не пользуется, она автоматически «прячется» под землю в специально отведенное гнездо, при этом чтобы уменьшить его размеры, разработчики использовали телескопическую конструкцию столба из трех звеньев.

По задумке создателей такая зарядная станция пригодится жителям городов, которые не имеют возможности парковать свои электромобили на местах, оборудованных зарядными станциями (по данным исследований, порядка 85% владельцев электромобилей не могут заряжать их, используя домашние розетки).

В этом случае достаточно будет найти свободное место на обочине дороги рядом с характерным обозначением станции UEone и активировать его с помощью мобильного приложения. По словам создателей UEone, в 90% случаев установки таких станций не требует дорогих инженерных изменений в силовые линии и тротуары городских улиц.

Компания Urban Electric установит 20 таких зарядных станций до конца текущего года в Оксфорде и будет наблюдать за проектом до 2020 года, чтобы собрать необходимую для дальнейшего развития проекта информацию. Власти города собираются сделать Оксфорд первым в мире городом, в котором будут передвигаться исключительно экологически чистые автомобили.

Источник: Engadget