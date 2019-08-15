British Airways намерена выдавать пассажирам первого класса VR-гарнитуры для просмотра фильмов и медитации во время полета

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Британская авиакомпания British Airways предложит пассажирам первого класса гарнитуры виртуальной реальности во время полета. О тестировании сервиса компания рассказала в своем блоге.

Как сообщается, British Airways будет тестировать услугу до конца 2019 года на некоторых рейсах по маршруту Лондон — Нью-Йорк. Компания предложит пассажирам VR-гарнитуру AlloSky от SkyLights. В отличие от большинства других устройств она весит всего около 250 граммов, отмечает The Verge.

Пассажирам будут доступны фильмы, ТВ-шоу и другой контент в 2D, 3D или 360°. Также British Airways вместе с экспертами отобрали программы медитации и звуковой терапии, которые могут помочь пассажирам, боящимся летать.

Напоследок отметим, что VR-гарнитуры будут подключены к самолетной системе оповещения, которая будет выводить различные уведомления, например, о необходимости застегнуть ремни безопасности, на экран очков.

Ранее решение SkyLights взяла на вооружение авиакомпания Alaska Airlines.

Источник: VC