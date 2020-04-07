CD Projekt RED объявила международный конкурс «Cyber-up Your PC» по созданию дизайна десктопа в эстетике игры Cyberpunk 2077

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания CD PROJEKT RED объявила международный конкурс моддинга «Cyber-up Your PC» в рамках которого все желающие могут попытаться придумать дизайн для корпуса компьютера в эстетике Cyberpunk 2077.

Каждый проект будет оцениваться по следующим критериям: реальность его воплощения, оригинальность идеи и верность стилю Cyberpunk 2077. Проект должен соответствовать требованиям, описанным на специальной странице конкурса. Там же можно представить свою идею к участию через онлайн-форму, работы принимаются до 17 мая 2020 года.

В частности, хотя бы один элемент корпуса должен быть полностью или частично сделан из переработанных материалов (например, в качестве украшения может использоваться старая печатная плата). Дизайн должен соответствовать руководству по стилю, а также содержать логотип мегакорпорации или банды из Cyberpunk 2077. В дизайне должна подчёркиваться сущность Найт-Сити как города контрастов, где роскошь соседствует с нищетой.

Экспертное жюри выберет из допущенных к конкурсу работ 5 лучших проектов, которые будут представлены публике 29 мая 2020 года. Профессиональные мастера моддинга изготовят корпуса по этим проектам, после чего будет объявлен победитель.

В финале конкурса, который пройдет 17–18 июля 2020 года, жюри вручит 1 главный приз и 4 поощрительные награды. Главным призом станет сделанным по проекту победителя полноценный PC с комплектующими от спонсоров конкурса – компаний Alienware, NVIDIA и SteelSeries.

Напомним, что премьера ролевого экшена Cyberpunk 2077 состоится 17 сентября 2020 года на PC, Xbox One и PlayStation 4, до конца текущего года также будет выпущена версия игры для стримингового сервиса Google Stadia.

Источник: CD PROJEKT RED