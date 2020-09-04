CD Projekt RED выпустит обновленный «Ведьмак 3: Дикая Охота» для ПК, Xbox Series X и PlayStation 5 (он будет бесплатным для владельцев предыдущей версии)

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Геймстудия CD Projekt RED официально заявила о выходе игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» / The Witcher 3: Wild Hunt на новом поколении консолей и ПК. Новое издание получит улучшенную графику с трассировкой лучей, быструю загрузку и другие улучшения, доступные для next-gen устройств.

Самое главное — обновление будет бесплатным для всех, кто приобрел игру на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Новые владельцы ПК, Xbox Series X и PlayStation 5 смогут также купить это издание как отдельный продукт. Сроки релиза пока не называются, но скорее всего это произойдет не ранее 2021 года.

«Разработанная с учетом преимуществ самого мощного игрового оборудования, версия игры для ПК и консолей нового поколения будет включать в себя ряд визуальных и технических улучшений — таких как трассировка лучей и более быстрое время загрузки — для основной игры, обоих дополнений и всего дополнительного контента. Новое издание игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» поступит в продажу как отдельный продукт для ПК, Xbox Series X и PlayStation 5. Бесплатное обновление получат все, кто уже владеет игрой на ПК, Xbox One и PlayStation 4» — рассказали в CD Projekt RED.

Отметим, что в данный момент игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» продается на Steam c 70% скидкой — ее можно приобрести всего за 161 грн (предложение доступно по ссылке).

Напомним, что недавно CD Projekt RED анонсировала мобильную AR-игру The Witcher: Monster Slayer, в которой игроки в роли ведьмаков смогут убивать монстров в дополненной реальности

Источник: CD Projekt RED