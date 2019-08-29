Double Robotics представила робота для удаленного присутствия Double 3

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Компания Double Robotics представила третью версию робота телеприсутствия Double. Устройство представляет собой гироскутер с закрепленными сверху экраном и камерой для видеозвонков, способный в автономном режиме передвигаться в заданную точку помещения, самостоятельно определяя доступные для езды зоны и избегая препятствий, рассказывают разработчики в блоге компании.

Отметим, что многие современные профессии связаны в первую очередь с работой за компьютером и позволяют работать не в офисе, а удаленно. Для связи между сотрудниками при этом обычно используются текстовые сообщения, видеозвонки и другие методы. Однако это лишь частично имитирует физическое присутствие и, к примеру, не дает перемещаться по помещениям и осматривать их.

Компания Double Robotics разработала третью версию робота Double с экраном, на который можно выводить изображение лица человека. Устройство состоит из трех частей: цилиндрического основания с двумя колесами, штанги с переменной высотой и установленного на ней экрана. Робот самостоятельно балансирует подобно гироскутерам, а также может поворачивать и ехать в любую сторону.

В экранном блоке, помимо дисплея, установлены две 13-мегапиксильные камеры с изменяемым фокусным расстоянием и наклоном, шесть микрофонов и динамик.

Главным отличием от предыдущих версий робота стала возможность автономной езды — раньше управление роботом было полностью ручным. Теперь пользователь может нажать на нужное место в помещении, после чего робот сам приедет туда.

Для того, чтобы устройство могло перемещаться автономно, его оборудовали ультразвуковыми датчиками, а также двумя камерами глубины Intel RealSense. Данные с них поступают на бортовой компьютер NVIDIA Jetson TX2, на котором работает алгоритм, размечающий доступные для проезда области поверхности перед роботом.

Интерфейс приложений, используемых для управления Double 3. Приложение Drive позволяет управлять одним роботом, в то время как Fleet Management позволяет пользоваться множеством роботов целой команде.



Также Double 3 оборудован аккумулятором, которого достаточно на четыре часа работы, а его полная зарядка, осуществляемая при помощи идущей в комплекте специальной зарядной станции, происходит за два часа.

Стоимость робота составляет $3999, однако в случае, если у компании уже есть предыдущая версия робота, его можно обновить, установив новый блок с электроникой за $1999.

Примеры использования Double 3 в офисном и складском помещениях.

Источник: N+1