Двухминутный геймплейный трейлер сурвайвл-хоррора Chernobylite накануне выхода в ранний доступ

Разработчики из польской студии The Farm 51 (Get Even) на днях выложили свежий трейлер игрового процесса будущего хоррора с элементами выживания Chernobylite.

Двухминутный ролик — своего рода вступление, знакомящее с главным героем игры, историю которого игрокам предстоит узнать. Главного героя зовут Игорь, он физик-ядерщик, ранее работавший на Чернобыльской АЭС. Спустя 30 лет после трагедии Игорь возвращается в зону отчуждения, чтобы раскрыть тайну исчезновения своей возлюбленной девушки во время эвакуации.

Он убежден, что сможет связаться с ней через специальное изгибающее реальность устройство, работающее на экзотическом чернобылите. Ролик дает довольно точное представление о том, чего стоит ожидать от игры.

Chernobylite создается на движке Unreal Engine 4 и опирается на технологию 3D-сканирования местности Reality 51, над которой The Farm 51 работает в течение пяти лет. Во время разработки авторы посетили чернобыльскую зону отчуждения, где сделали множество снимков и провели 3D-сканирование местности, чтобы локации в игре выглядели максимально правдоподобно и реалистично. Игрокам предстоит выживать в опасной зоне, создавать собственное оружие и гаджеты, а также сражаться с другими сталкерами и монстрами.

Chernobylite выйдет в раннем доступе Steam уже 16 октября. Благодаря нелинейности сюжетной кампании Chernobylite можно будет перепроходить по несколько раз, открывая новые концовки.

Полноценный релиз Chernobylite запланирован на вторую половину 2020 года. Точная дата пока неизвестна, зато подтвержден выхода проекта на Xbox One и PlayStation 4.

Источник: Chernobylite