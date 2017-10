Джек Ма призвал отказаться от традиционной системы образования, «которая готовит детей к работе на заводе»

По мнению Ма, в будущем главным драйвером рынка труда станет индустрия услуг, а не промышленность. А потому ни программа Made in China, ни обещания Трампа сделать Америку вновь великой за счет возвращения заводов и фабрик в США не имеют смысла в современных условиях.

«Пора перестать говорить о Made in China и Made in America. Наступила эпоха Made in Internet», — заявил Ма в ходе своего выступления на Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке.