EA добавила в Steam пять частей Battlefield, серию Star Wars: Battlefront, а также Mass Effect 3 и Andromeda

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11 июня Electronic Arts добавила в Steam очередную «пачку» своих игр. Это уже вторая волна — неделю назад EA, вернувшаяся в магазин Valve в октябре 2019 года, выложила на платформе игры из серий Crysis, Dragon Age и NFS.

Во второй волне вышло девять игр EA — пять частей Battlefield, обе части Star Wars: Battlefront и Mass Effect 3 и Andromeda. Все они участвуют в распродаже, которая продлится до 9 июля.

Полный список игр EA, представленных в Steam, собран на этой странице.

EA продолжит наполнять каталог — издательство упоминает о 25+ играх, которые будут доступны к концу этого месяца. В это число входят уже добавленные на прошлой и этой неделе тайтлы.

18 июня пройдет трансляция EA Play Live (начнется в 2:00 по киевскому времени), там и ожидаются новые анонсы и свежие детали сотрудничества с Valve. Вероятно, на трансляции будет объявлена и точная дата запуска подписки EA Access в Steam — пока известно, что это должно произойти «до конца лета».

Источник: EA