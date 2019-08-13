EHang оценит экономическую целесообразность запуска сервиса аэротакси в Гуанчжоу

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В китайском Гуанчжоу в ближайшее время начнутся пилотные испытания автономных аэротакси компании EHang. Руководство предприятия хочет понять, оправданно ли с экономической точки зрения использовать невысотные винтовые летательные аппараты в городских условиях, и если выводы будут положительными — именно в Гуанчжоу заработает первый коммерческий сервис аэротакси в КНР.

Помимо самих летательных аппаратов, EHang протестирует также инновационный центр управления, диспетчеры которого будут контролировать и вносить изменения в полеты всех БПЛА в пределах города; который компания построит совместно с городской администрацией, пишет TechCrunch. Предполагается, что «ЦУП для дронов» позволит обеспечить безопасность воздушного движения над крышами домов городских жителей. Ранее такой центр был построен в городском округе Шаогуань.

Также EHang заручилась поддержкой местных чиновников в создании инфраструктуры: по мере проведения испытаний в Гуанчжоу, среди прочего, будут строить новые посадочные площадки.

Напомним, аэротакси EHang — это аппарат массой 340 кг, оснащенный восемью парами роторов и аккумулятором на 17 кВт. Цена такого беспилотника — $336 000.

В начале года EHang была избрана Управлением гражданской авиации Китая в качестве единственной авиакомпании для разработки автономного сервиса воздушных пассажирских перевозок. В 2019 компания провела в Австрии публичную демонстрацию возможностей своего решения.

Источник: hightech.plus