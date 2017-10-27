Эксперты Всемирного экономического форума предупредили о возрастающей угрозе биотерроризма
Технологии синтеза ДНК, генетического редактирования и машинного обучения позволяют проводить биологические опыты в лабораториях автоматически и на расстоянии. Область синтетической биологии перестает быть пространством только официальных исследований — за счет снижения стоимости новых методик биотехнологии становятся доступны практически каждому. Эксперты Всемирного экономического форума опасаются, что это приведет к распространению биотерроризма.
Свои опасения специалисты подкрепляют исследованием, которое провели ученые Международного научного центра имени Вудро Вильсона, описавшие преимущества и угрозы умных биолабораторий в эпоху Четвертой промышленной революции. Авторы исследования признают, что удешевление и доступность технологий принесут человечеству немало пользы. К примеру, будут разработаны новые вакцины и лекарственные препараты, причем их созданием смогут заниматься компании, которым раньше не хватило бы ресурсов на управление биолабораторией.
В то же время, доступность инструментов синтетической биологии может стать орудием в руках преступников, которые получат возможность генерировать биологические агенты и токсины для собственных целей. Авторы отмечают, что сегодня злоумышленникам не обязательно пробираться в засекреченные лаборатории уровня BSL-4, чтобы похитить штаммы опасных вирусов. Полную последовательность генома многих вирусов и патогенов можно найти в интернете, а оборудование для синтезирования ДНК обойдется всего в $10 000.
И если пока для воссоздания опасного биологического агента необходимы научные познания, в ближайшие годы процесс может упроститься настолько, что воссоздать организм по «инструкции» сможет любой обладатель базовых навыков программирования. А развитие автоматизации только сыграет на руку террористам, причем даже преступникам-одиночкам.
Как отмечают эксперты ВЭФ, многие организации уже обратили внимание на угрозу. Так, американские спецслужбы назвали генетическое редактирование технологией двойного назначения, которая в руках злоумышленников или по ошибке может привести к колоссальными последствиям для экономики и национальной безопасности. Правительства многих развитых стран сегодня предпринимают колоссальные усилия, чтобы оградить биотехнологии от попадания в плохие руки.
При этом инновации, характерные для Четвертой промышленной революции, не только открывают доступ к синтетической биологии людям, далеким от науки, но и создают риск появления «модернизированных» версий существующих патогенов. Так, с помощью искусственного интеллекта и технологии CRISPR/Cas9 террористы могут создавать вирусы, устойчивые к существующим вакцинам и лекарствам. Как отмечают ученые, потенциально это может привести к появлению нового вида оружия массового поражения. Например, достаточно подвергнуть вирус птичьего гриппа H7N9 всего трем мутациям, чтобы он стал стремительно передаваться от человека к человеку. При этом даже без редактирования показатель смертности от вируса составляет 40%.
Таким образом, в теории в будущем террористы научатся синтезировать убийственные штаммы гриппа или смогут запустить эпидемию натуральной оспы. По прогнозам эпидемиологов, искусственно сгенерированный мощный патоген может убить более 30 млн человек менее чем за год, сокрушив экономики и системы здравоохранения зараженных стран. Причем воплотиться в жизнь этот сценарий может уже в ближайшие 10-15 лет.
Источники: hightech.fm, WEForum