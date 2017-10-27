Эксперты Всемирного экономического форума предупредили о возрастающей угрозе биотерроризма

Свои опасения специалисты подкрепляют исследованием, которое провели ученые Международного научного центра имени Вудро Вильсона, описавшие преимущества и угрозы умных биолабораторий в эпоху Четвертой промышленной революции. Авторы исследования признают, что удешевление и доступность технологий принесут человечеству немало пользы. К примеру, будут разработаны новые вакцины и лекарственные препараты, причем их созданием смогут заниматься компании, которым раньше не хватило бы ресурсов на управление биолабораторией.

В то же время, доступность инструментов синтетической биологии может стать орудием в руках преступников, которые получат возможность генерировать биологические агенты и токсины для собственных целей. Авторы отмечают, что сегодня злоумышленникам не обязательно пробираться в засекреченные лаборатории уровня BSL-4, чтобы похитить штаммы опасных вирусов. Полную последовательность генома многих вирусов и патогенов можно найти в интернете, а оборудование для синтезирования ДНК обойдется всего в $10 000.

И если пока для воссоздания опасного биологического агента необходимы научные познания, в ближайшие годы процесс может упроститься настолько, что воссоздать организм по «инструкции» сможет любой обладатель базовых навыков программирования. А развитие автоматизации только сыграет на руку террористам, причем даже преступникам-одиночкам.