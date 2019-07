Epix готовит сериал Rocket Men о миссии «Аполлон-8»

Американская сеть кабельного и спутникового телевидения премиум-класса Epix, принадлежащая Metro-Goldwyn-Mayer, планирует запустить сериал под названием Rocket Men, посвящённый миссии «Аполлон-8».

Epix пока не раскрывает никаких подробностей, в том числе дату релиза и актёрский состав. Сериал, в котором будет шесть эпизодов, основан на книге Роберта Курсона (Robert Kurson) «Rocket Men: The Daring Odyssey of Apollo 8 and the Astronauts Who Made Man’s First Journey to the Moon», опубликованной в прошлом году в честь 50-летия первого выхода на окололунную орбиту. Эта история, выпущенная в 1968 году, рассказывает о последствиях миссии «Аполлон-8» на фоне хаоса, имевшего место в том году: громких политических убийств и беспорядков, а также о том, как это событие подготовило почву для будущих миссий программы «Аполлон».

Запущенный 21 декабря 1968 года, пилотируемый космический корабль «Аполлон-8» впервые в истории отправил астронавтов к Луне. В течение 6-дневной миссии астронавты Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс фотографировали поверхность спутника Земли с близкого расстояния и сделали знаменитый снимок восхода Земли над лунным горизонтом.

Сериал Rocket Men является последним проектом в череде документальных фильмов, книг и ретроспектив о космической гонке с участием США и Советского Союза. В прошлом году режиссер Дэмьен Шазелл снял биографический фильм о Ниле Армстронге «Человек на Луне», а в 2020 году National Geographic собирается выпустить драму The Right Stuff («Битва за космос») об астронавтах «Меркурия-7», основанную на одноимённой книге Тома Вулфа.

