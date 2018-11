«Это не машина»: Volvo убеждена, что сервисы сегодня важнее самих автомобилей

Шведская компания Volvo намерена совершить небольшую революцию: впервые в истории автопроизводитель будет участвовать в международном автошоу, но при этом не покажет ни одного автомобиля. Вместо этого, в центральной части стенда компании на мероприятии, проходящем в Лос-Анджелесе, будет красоваться композиция из деревянных букв THIS IS NOT A CAR («Это — не машина»). Остальное пространство займут интерактивные демонстрации, которые расскажут публике о сервисах Volvo. Среди них: доставка товаров в машину, каршэринг, подписка на автомобили Care by Volvo и автономное управление.

По большому счету, этот ход был вполне ожидаемым событием: ранее шведы заявляли, что автосалоны в нынешнее время стали «нежизнеспособными». По словам президента и генерального директора компании Хокана Самуэльссона, восприятие бренда потребителями сегодня куда важнее, чем какие-нибудь лошадиные силы, кожа в салоне или хром на кузове, а Volvo нынче производит и продает не просто автомобили, но свободу передвижения в широком смысле.

Другими словами, Самуэльссон убежден, что отрасль «эволюционирует», и автомобиль превращается в универсальную платформу, позволяющую получить доступ к различным сервисам. Поэтому если бы Volvo решила продемонстрировать на стенде автомобиль, то тем самым попросту бы отвлекла посетителей автошоу от «по-настоящему важных вещей», сказал он.

«Таким образом, вместо презентации автомобиля мы предлагаем поговорить о самой концепции автомобиля и о ее будущем», — добавил Мартен Левенстам, менеджер по стратегии Volvo.

Источники: PopMech, Digital Trends, Engadget