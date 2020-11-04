Европейская сеть скоростных зарядок IONITY показала, как коронавирус и праздники влияли на объем зарядок электромобилей в последние два года





Европейская сеть скоростных зарядок IONITY, созданная совместно автопроизводителями BMW, Ford, Mercedes, VW, Audi и Porsche, решила поделиться результатами своей работы за последние два года. Хотя представители сети не озвучили абсолютные показатели, график используемой электромобилями энергии за последние два года (сентябрь 2018 — сентябрь 2020) ярко демонстрирует прогресс развития рынка и влияние на него коронавируса.

Начальный рост потребления энергии соответствует обоюдному увеличению количества зарядных станций сети и количества электромобилей у европейских водителей. Первый явный пик пришелся на новогодние праздники (декабрь 2019 — январь 2020), когда пандемия коронавируса еще не развернулась в полную силу. Зато сразу после праздников началось резкое падение показателей, которое достигло минимума в апреле. Как только в крупных странах сняли карантинные ограничения, владельцы электромобилей бросились наверстывать упущенное, отправляясь в более длительные путешествия. Впрочем, начиная с августа текущего года показатели опять стали падать, несмотря на развитие сети и рост электромобильного сегмента.

Отметим, что по состоянию на октябрь 2019 года в сети скоростных зарядок IONITY было 150 станций, в январе 2020 года их количество выросло до 200, а в июле 2020 года — до 250. На текущий момент в сети насчитывается порядка 300 станций, так что теоретически сеть может успеть установить до конца года 400 станций, как и планировала ранее.

Напомним, что в сентябре текущего года в Европе впервые было продано электрических автомобилей больше, чем дизельных.

Источник: InsideEV’s