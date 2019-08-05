Facebook переименует Instagram и WhatsApp 😱 (спойлер: в названия приложений добавят «от Facebook»)

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В названия приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook». Новые наименования будут отображаться в магазинах App Store и Google Play, а также внутри приложений. Названия программ, выводимые в меню мобильных устройств, останутся прежними. Об этом сообщает The Information.

«Посредством добавления уточнения мы хотим более четко обозначить для пользователей, какие сервисы и продукты являются частью семейства Facebook», — прокомментировал изменения официальный представитель компании.

Вместе с тем, эксперты и СМИ назвали решение Facebook отдельно обозначить себя в названиях сервисов «неоднозначным». Так, газета The Wall Street Journal пишет, что, по ее информации, глава соцсети Марк Цукерберг обсуждал добавление надписи «от Facebook» с топ-менеджерами компании в 2018 году, и некоторые из них с идеей категорически не согласились и настаивали, что привязка WhatsApp и Instagram к «противоречивому» из-за ряда скандалов бренду Facebook может навредить сервисам, показывающим хорошие результаты. Чтобы проверить это, Facebook даже провела собственное маркетинговое исследование, которое подтвердило опасения: пользователи ниже оценивали Instagram, если узнавали, что оно принадлежит Facebook.

«В то же время, сторонники идеи, напротив, рассчитывали на то, что тесное соединение с брендами с хорошей репутацией поможет «обелить», восстановить репутацию бренда Facebook», — указывает газета.

The Information, в свою очередь, отмечает, что благодаря обособленности Instagram и WhatsApp ранее удавалось избегать связей со скандалами с утечками данных, которые сопровождали материнскую компанию. Теперь же любые проблемы у Facebook будут «бить» по репутации всех трех брендов, подытоживают журналисты.

Напоследок отметим, что ранее Facebook добавила «from Facebook» в логотип дочерней компании Oculus, специализирующейся на разработке аппаратных и программных решений для технологии виртуальной реальности.

Источник: The Information