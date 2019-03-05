Фонд Breakthrough Energy Ventures, финансируемый в том числе Джеффом Безосом, Биллом Гейтсом и Джеком Ма, выделил $12,5 млн компании, которая занимается разработкой геотермальных электростанций

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Фонд Breakthrough Energy Ventures выделил $12,5 млн Baseload Capital — шведской проектной инвестиционной фирме, которая привлекает капитал для разработки геотермальных электростанций, работающих на технологиях своей родительской компании Climeon.

Отметим, что как и «дочка» Alphabet Dandelion Energy, Climeon разрабатывает стандартизированное оборудование для извлечения энергии из недр Земли. Но если Dandelion ориентирована на отопление домов, то шведские инженеры предлагают преобразовать геотермальную энергию в электричество.

Фирменные модули компании — кубы со стороной около двух метров — имеют мощность 150 кВт. Как утверждается, этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством 250 европейских домохозяйств. Цена одного модуля — 350 000 евро, дополнительно клиент ежегодно платит 5000 евро за обслуживание.

Climeon была основана в 2011 году, в 2018 ее руководство создало Baseload Capital для сбора средств на строительство геотермальных электростанций по всему миру.

Интересно, что помимо геотермальных электростанций, решения Climeon также используются в морской промышленности и при производстве стали.

«Наши системы также используются в морской промышленности, где превращают отработанное тепло судовых двигателей в электричество, и при производстве стали, в ходе которого, как известно, вырабатывается огромное количество тепловых отходов», — отметил представитель компании в сообщении для TechCrunch.

Источник: hightech.plus