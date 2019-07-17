Gearbox Software опубликовала психоделический трейлер Borderlands 3





Студия Gearbox Software выпустила новый трейлер Borderlands 3, в котором продемонстрировала, насколько веселее творить хаос вместе со своими бравыми товарищами, а не в одиночку, а также показала новую четверку искателей хранилища (стрелка Моз, оперативника Зэйна, сирену Амару и повелителя зверей FL4K) и все их основные умения — и все это под психоделические сцены с участием обитателей вселенной и музыку Happy Together в исполнении The Turtles.

Напоследок отметим, что Borderlands 3 выйдет 13 сентября на PS4, Xbox One и PC, причем в последнем случае — с полугодовой эксклюзивностью в EGS. Игра получит как минимум четыре сюжетных DLC, а продолжительность сюжетной линии в ней составит 35 часов.

Источник: DTF