Глава DeepMind хочет, чтобы ИИ AlphaGo Zero занялся наукой, однако другие ученые скептично отнеслись к его намерениям

«Разработка лекарств, белков, квантовая химия, новые материалы — только подумайте, возможно, не за горами появление сверхпроводника, работающего при комнатной температуре, — говорит Хассабис. — Я мечтал о таком детства, когда читал книги по физике».

Недавно AlphaGo Zero, новая версия алгоритма AlphaGo, победившего чемпиона мира по игре в го Лю Седоля, смогла без помощи человека научиться игре и за три дня с нуля стать гроссмейстером. Отсюда и новое название ИИ — Zero, нулевое вмешательство человека. По мнению Хассабиса, это критически важная характеристика, способная вывести AlphaGo Zero за пределы лаборатории и доски для го. Алгоритм, который может обучаться самостоятельно, в скором времени начнет решать проблемы реального мира.