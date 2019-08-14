Глава Take-Two заявил, что связывать шутинги с видеоиграми «неуважительно по отношению к жертвам и их семьям»
Директор Take-Two Штраус Зелник на ток-шоу CNBC Mad Money высказался против попыток связать недавние случаи массовых расстрелов с видеоиграми.
«Это ужасная трагедия, бессмысленная трагедия, в которой погибли люди.
Правда в том, что показывать пальцем и винить [в произошедшем] индустрию развлечений — неуважительно по отношению к жертвам и их семьям.
Развлечения — это часть повседневных человеческих радостей, они распространены по всему миру, и они везде одинаковые.
В то же время, насилие с использованием оружия — исключительно американская [проблема]. Это должно измениться, а изменится это, только если мы обратим внимание на реальные причины.
Если бы я увидел связь между насилием и жестокими играми, такими как изданная нами GTA V, я бы перестал их продавать — по той же причине, по которой я бы не стал заниматься продажей наркотических веществ», — заявил Зелник.
Напомним, в начале августа в США произошло два случая массовой стрельбы: в городе Эль-Пасо, штат Техас, и в Дейтоне, штат Огайо. Ряд американских политиков и президент Дональд Трамп обвинили в трагедии видеоигры.
Источник: DTF