Глава Take-Two заявил, что связывать шутинги с видеоиграми «неуважительно по отношению к жертвам и их семьям»

«Это ужасная трагедия, бессмысленная трагедия, в которой погибли люди.

Правда в том, что показывать пальцем и винить [в произошедшем] индустрию развлечений — неуважительно по отношению к жертвам и их семьям.

Развлечения — это часть повседневных человеческих радостей, они распространены по всему миру, и они везде одинаковые.

В то же время, насилие с использованием оружия — исключительно американская [проблема]. Это должно измениться, а изменится это, только если мы обратим внимание на реальные причины.

Если бы я увидел связь между насилием и жестокими играми, такими как изданная нами GTA V, я бы перестал их продавать — по той же причине, по которой я бы не стал заниматься продажей наркотических веществ», — заявил Зелник.