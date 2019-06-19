Глобальный запуск мобильной AR-игры Harry Potter: Wizards Unite стартует 21 июня, Niantic опубликовала стартовый трейлер

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Компания Niantic объявила, что глобальный запуск игры для дополненной реальности Harry Potter: Wizards Unite состоится уже в ближайшую пятницу, 21 июня 2019 года, а также опубликовала стартовый трейлер.

Ранее игра была запущена в статусе беты в Австралии и Новой Зеландии, теперь же шанс окунуться в мир магии получат жители других стран мира, начиная с США и Великобритании.

The worldwide launch of Harry Potter: Wizards Unite begins this Friday, June 21! Keep your eyes peeled and wand ready for more information as the game goes live in your region soon. #WizardsUnite pic.twitter.com/ckk4s4mi8a — Harry Potter: Wizards Unite (@HPWizardsUnite) 19 июня 2019 г.

Напомним, что игра Harry Potter: Wizards Unite представляет собой типичный AR-проект (как, например, Pokemon Go от того же разработчика) в сеттинге книжной серии о Гарри Поттере и фильмов серии «Фантастические твари и где они обитают».

Игрок начинает приключение в статусе новобранца Группы Обеспечения Секретности, созданной Министерством Магии и Международной Конфедерацией Волшебников с целью расследования и локализации «Бедствия», в результате которого волшебные артефакты и существа попадают в мир людей (маглов). Он должен исследовать доступные ему территории в поисках следов магии, находить попавшие в мир людей артефакты и отправлять их обратно в мир магов с помощью заклинаний.

Места с артефактами будут размещаться в различных общественных локациях, включая парки, банки, здания, кампусы колледжей, библиотеки, музеи, зоопарки, артгалереи и т.д. Разработчики также заявили о системе классов, которая позволит игроку выбрать подходящую специализацию.

Оставить предзаказ на игру «Harry Potter: Wizards Unite» можно по следующей ссылке.

Источник: The Verge