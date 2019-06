Глобальный запуск мобильной AR-игры Harry Potter: Wizards Unite стартует 21 июня, Niantic опубликовала стартовый трейлер

Компания Niantic объявила, что глобальный запуск игры для дополненной реальности Harry Potter: Wizards Unite состоится уже в ближайшую пятницу, 21 июня 2019 года, а также опубликовала стартовый трейлер.

Ранее игра была запущена в статусе беты в Австралии и Новой Зеландии, теперь же шанс окунуться в мир магии получат жители других стран мира, начиная с США и Великобритании.

The worldwide launch of Harry Potter: Wizards Unite begins this Friday, June 21! Keep your eyes peeled and wand ready for more information as the game goes live in your region soon. #WizardsUnite pic.twitter.com/ckk4s4mi8a

— Harry Potter: Wizards Unite (@HPWizardsUnite) 19 июня 2019 г.