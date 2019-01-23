GOG запустил «Горячую распродажу» с 70% скидкой на «Ведьмак 3» и другие игры, а также бесплатной раздачей Distraint

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В магазине игр GOG.com стартовала «Горячая распродажа», в рамках которой можно бесплатно получить игру DISTRAINT: Deluxe Edition (в ближайшие 48 часов), купить популярную «Ведьмак 3: Дикая Охота — Издание Игра Года» со скидкой 70%, а также более 100 других игр со скидкой до 90%.

Раздача психологического 2D-хоррора DISTRAINT: Deluxe Edition продлится до 25 января, 16:00 по киевскому времени, так что поспешите загрузить ее в свою библиотеку.

Если вы по какой-то причине до сих пор не приобрели «Ведьмак 3: Дикая Охота — Издание Игра Года», то сейчас лучшее время сделать это, так как 70% скидка является самой крупной во всей истории распродаж. Вдобавок, если вы хотите также узнать и другие истории вселенной Ведьмака, то игра «Кровная вражда: Ведьмак. Истории» сейчас продается со скидкой 25%.

Также отметим предложения Divinity: Original Sin 2 (до -40%), Frostpunk (-33%), Pathfinder: Kingmaker (до -25%), Stellaris (-75%), Kingdom Come: Deliverance (-50%), Darkest Dungeon (-70%), Hollow Knight (-34%), ELEX (-60%), Phantom Doctrine (-40%) и т.д.

«Горячая распродажа» на GOG.com продлится до 31 января, 01:00 по киевскому времени.

Источник: GOG.com