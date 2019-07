«Ха-ха-ха»: некоторые владельцы OnePlus 7 Pro получили странные push-уведомления от китайского производителя

Команда разработчиков оболочки OxygenOS для устройств компании OnePlus случайно разослала странные push-уведомления некоторым владельцам смартфонов OnePlus 7 Pro.

Как сообщается, всего было разослано два уведомления: первое состояло из бессмысленного набора латинских букв, а второе — из китайских иероглифов, которые можно перевести как «ха-ха-ха»:

What is wrong with you @oneplus? Why these #spam notifications on my #OnePlus7Pro ?

Seems like someone is testing notifications on LIVE environment 😆@OnePlus_IN @OnePlus_Support pic.twitter.com/N3zbyGp3Z8 — Akshay Tapase (@akshaytapase) July 1, 2019

Did @oneplus just get hacked? What's up with these push notifications? Anyone else? pic.twitter.com/0Kox7AKosd — Nicole Scott in Berlin (@Nicole_Scooter) July 1, 2019

В своем Twitter-аккаунте OnePlus заявила, что уведомления были отправлены по ошибке командой OxygenOS во время проведения внутреннего тестирования, и извинилась перед пользователями.

During an internal test, our OxygenOS team accidentally sent out a global push notification to some OnePlus 7 Pro owners. We would like to apologize for any difficulties, and assure you that our team is currently investigating the error. We’ll share more information soon. — OnePlus (@oneplus) July 1, 2019

Чуть позже на официальном форуме компания пояснила, что разработчики тестировали предстоящее обновление операционной системы Android Q, и подробнее описала возникшую проблему:

«Мы приносим искренние извинения за два случайных уведомления, которые получили некоторые владельцы OnePlus 7 Pro. Из-за ошибки во время тестирования предстоящего обновления ОС мы случайно отправили обычные тестовые push-сообщения на смартфоны пользователей. Как правило, мы используем push-уведомления в качестве инструмента для проведения опросов среди владельцев наших смартфонов с целью дальнейшего улучшения наших продуктов. Уведомления основаны на протоколе Google Firebase Cloud Messaging», — отметили в OnePlus, отдельно подчеркнув, что инцидент не отразился на безопасности данных пользователей, а также пообещав, что ничего подобного больше не повторится.

Источник: The Verge