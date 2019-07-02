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«Ха-ха-ха»: некоторые владельцы OnePlus 7 Pro получили странные push-уведомления от китайского производителя

«Ха-ха-ха»: некоторые владельцы OnePlus 7 Pro получили странные push-уведомления от китайского производителя

«Ха-ха-ха»: некоторые владельцы OnePlus 7 Pro получили странные push-уведомления от китайского производителя


Команда разработчиков оболочки OxygenOS для устройств компании OnePlus случайно разослала странные push-уведомления некоторым владельцам смартфонов OnePlus 7 Pro.

Как сообщается, всего было разослано два уведомления: первое состояло из бессмысленного набора латинских букв, а второе — из китайских иероглифов, которые можно перевести как «ха-ха-ха»:

В своем Twitter-аккаунте OnePlus заявила, что уведомления были отправлены по ошибке командой OxygenOS во время проведения внутреннего тестирования, и извинилась перед пользователями.

Чуть позже на официальном форуме компания пояснила, что разработчики тестировали предстоящее обновление операционной системы Android Q, и подробнее описала возникшую проблему:

«Мы приносим искренние извинения за два случайных уведомления, которые получили некоторые владельцы OnePlus 7 Pro. Из-за ошибки во время тестирования предстоящего обновления ОС мы случайно отправили обычные тестовые push-сообщения на смартфоны пользователей.

Как правило, мы используем push-уведомления в качестве инструмента для проведения опросов среди владельцев наших смартфонов с целью дальнейшего улучшения наших продуктов. Уведомления основаны на протоколе Google Firebase Cloud Messaging», — отметили в OnePlus, отдельно подчеркнув, что инцидент не отразился на безопасности данных пользователей, а также пообещав, что ничего подобного больше не повторится.

Источник: The Verge

  • Сколько конкретно владельцев OnePlus 7 Pro затронула ошибка, в OnePlus не уточнили.
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