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HBO анонсировал мини-сериал про Екатерину Вторую

HBO анонсировал мини-сериал про Екатерину Вторую

HBO анонсировал мини-сериал про Екатерину Вторую


HBO опубликовал анонсирующий тизер сериала Catherine the Great.

Как сообщается, четырехсерийное шоу расскажет о последних годах правления Екатерины Второй и ее интрижке с генерал-фельдмаршалом Григорием Потемкиным, который помог сформировать будущую политику Российской Империи.

Роль Екатерины примерит на себя Хелен Миррен (The Queen), а роль Потемкина досталась Джейсону Кларку (Lawless).

Судя по ролику, сериал выйдет «осенью», однако точная дата выхода неизвестна.

Источник: DTF

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