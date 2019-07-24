HBO анонсировал мини-сериал про Екатерину Вторую

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HBO опубликовал анонсирующий тизер сериала Catherine the Great.

Как сообщается, четырехсерийное шоу расскажет о последних годах правления Екатерины Второй и ее интрижке с генерал-фельдмаршалом Григорием Потемкиным, который помог сформировать будущую политику Российской Империи.

Роль Екатерины примерит на себя Хелен Миррен (The Queen), а роль Потемкина досталась Джейсону Кларку (Lawless).

Судя по ролику, сериал выйдет «осенью», однако точная дата выхода неизвестна.

Источник: DTF