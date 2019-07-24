HBO анонсировал мини-сериал про Екатерину Вторую
HBO опубликовал анонсирующий тизер сериала Catherine the Great.
Как сообщается, четырехсерийное шоу расскажет о последних годах правления Екатерины Второй и ее интрижке с генерал-фельдмаршалом Григорием Потемкиным, который помог сформировать будущую политику Российской Империи.
Роль Екатерины примерит на себя Хелен Миррен (The Queen), а роль Потемкина досталась Джейсону Кларку (Lawless).
Судя по ролику, сериал выйдет «осенью», однако точная дата выхода неизвестна.
Источник: DTF