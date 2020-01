HBO снимет мини-сериал по мотивам корейского фильма «Паразиты», шоураннерами станут Пон Чжун Хо и Адам Маккей

Вчера Академия кинематографических искусств и наук огласила номинантов на получение премии «Оскар-2020», при этом одним из фаворитов церемонии с шестью номинациями стал интереснейший южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо (если вдруг еще не смотрели — сделайте это обязательно). До этого он выиграл «Золотой Глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а канал HBO успел подсуетиться и приобрести права на производство ТВ-сериала по мотивам фильма Parasite.

В момент анонса о сотрудничестве было известно только то, что режиссер оригинала Пон Чжун Хо и шоураннер сериалов Vice / «Власть» и Succession / «Наследники» Адам Маккей приписаны к проекту в качестве исполнительных продюсеров. При этом соавторы даже не решили, будет ли действие сюжета проходить в Южной Корее или стоит перенести его в США и изначально снимать на английском языке. Предполагается, что это будет мини-серия из шести часовых эпизодов.

После получения номинации на «Оскар» Пон Чжун Хо рассказал о будущем сериале немного больше. Самое главное заключается в том, что ТВ-версия истории будет не банальным ремейком с увеличенным таймлайном, а способом расширить вселенную фильма «Паразиты».

Во время написания сценария для полнометражного фильма у авторов было много идей, которые не попали в фильм из-за ограниченных временных рамок — новые сцены, которые дополняли сюжет, более глубокая проработка каждого из персонажей, позволяющая понять, почему именно он поступает именно так, а не иначе и т.д.

Пон Чжун Хо в очередной раз отметил, что проект находится на ранних стадиях обсуждения, поэтому он пока не готов ответить на вопрос, будет ли это приквел или сиквел основной истории, но в любом случае рассчитывает, что даже те, кто смотрел фильм, будут удивлены неожиданным ходами сюжета.

P.S. А вот так отреагировал на номинацию исполнитель одной из главных ролей в фильме «Паразиты» Сон Кан Хо:

The sign you're a global superstar: you don't spill your coffee when your film is nominated for Best Picture.

Song Kang Ho… RESPECT#OscarNoms #ParasiteMovie @TheAcademy pic.twitter.com/rfGlzaCdpc

— NEON (@neonrated) January 13, 2020