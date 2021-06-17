Хитрость Локи удалась — теперь все сериалы Disney+ будут выходить по средам, а не по пятницам (как у Netflix)





Фанатам сериалов стриминговой платформы Disney+, включая вселенные Star Wars, Marvel и др., предстоит привыкнуть к новому расписанию релизов свежих проектов. Вместо традиционной пятницы, руководство сервиса решило публиковать свежие эпизоды в среду.

Смещение расписания впервые произошло в случае с сериалом Loki / «Локи» — ранее объявленную дату 11 июня всего за пять дней до премьеры изменили на 9 июня. В итоге первый эпизод сериала стал самой просматриваемой премьерой на платформе Disney+. После таких новостей руководители сервиса приняли решение зафиксировать такое расписание и для всех других новых проектов.

Логика выхода новых серий в среду вместо пятницы очевидна — практически все сервисы выкладывают новинки в пятницу, знаменуя наступление уикэнда, поэтому конкуренция за зрителя в этот день максимально высока. В середине недели зрители тоже жаждут развлечений, однако всё новое уже обычно просмотрено за выходные, так что свежий релиз в среду вызывает еще больше интереса.

Отметим, что все предущие оригинальные сериалы Disney+, включая «ВандаВижен» / WandaVision, «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier и «Мандалорец» / The Mandalorian дебютировали в пятницу.

Напомним, что в рамках Marvel Cinematic Universe ожидается выход сериалов «What If…?» (август 2021 года), «Ms. Marvel» и «Hawkeye» (оба — конец 2021 года), а также «Moon Knight», «She-Hulk» и «Secret Invasion» (все — 2022 год). В случае со вселенной Star Wars, следующим релизом станет «Книга Бобы Фетта» (декабрь 2021 года), за ним последуют «Оби-Ван Кеноби» и третий сезон «Мандалорца» (ориентировочно в 2022 году).

Источник: Engadget