Huawei готовится представить еще одну линейку процессоров собственного производства

Компания Huawei, похоже, решила не ограничиваться чипами собственного производства Kirin, относящимися к топовому сегменту, и готовит еще одну линейку процессоров — под названием Pikiu. Об этом свидетельствуют данные Европейского патентного бюро (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

Как сообщается, 31 января Huawei зарегистрировала торговую марку Pikiu, которую отнесли к решениям девятой категории, куда входят «чипы и чипсеты для планшетов, смартфонов, модемов, умных часов и других средств коммуникации».

Пока никаких подробностей о Pikiu нет. Но можно предположить, что новая линейка окажется не такой передовой, как Kirin, и будет предназначена для моделей начального и среднего уровней, а также для умных часов.

Вероятно, презентация Pikiu состоится в рамках выставки MWC-2019, которая пройдет в конце февраля текущего года в Барселоне.

Источник: letsgodigital