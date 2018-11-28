Исполнительный директор THQ Nordic Ларс Винджефорс прокомментировал прохладную встречу Darksiders III игровым сообществом

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Третья часть Darksiders вышла на ПК и консолях 27 ноября, и к релизу игра собрала прохладные отзывы в СМИ. Средний рейтинг версии для PC составляет 72 балла, для Xbox One — 71 балл. Ниже всего оценили версию для PS4 — 66 баллов. Игроки также встретили триквел противоречивыми обзорами — 55% положительных в Steam.

Ситуацию с небольшим количеством лестных отзывов прокомментировал исполнительный директор THQ Nordic Ларс Винджефорс. Он остался доволен финальным продуктом и уверен, что у разработчиков получилось достойное продолжение франшизы.

«Мы обещали выпустить игру для поклонников франшизы, и мы действительно ею гордимся. Я очень горжусь тем, что мы можем вам показать. Я думаю, разработчики из Gunfire проделали отличную работу. При этом моя издательская команда в Вене также усердно трудилась над игрой: имею ввиду маркетинг и прочие штуки, оставшиеся за кадром», — отметил Винджефорс.

К критике исполнительный директор THQ относится весьма спокойно.

«Всегда найдутся люди, которым не нравится этот вид игр, но есть и те, кому он действительно придется по душе. Поскольку мы выполнили свое обещание и выпустили игру, адресованную фанатам, я думаю, что все будет хорошо», — сказал он.

Глава компании также отметил, что весь цикл разработки Darksiders III был «достаточно быстрым» — с момента покупки прав и до выпуска игры прошло пять лет.

Отдельно Винджефорс пояснил, что издатель не планирует запускать в разработку сиквелы ко всем IP, права на которые были выкуплены у обанкротившейся THQ, — их свыше сотни. По его мнению, некоторые из них уже «устарели».

Напоследок отметим, что Darksiders III является первой самостоятельной игрой по франшизе, ранее принадлежавшей THQ и выкупленной впоследствии THQ Nordic. Ранее компания Винджефорса выпустила ремастеры Red Faction Guerrilla и Titan Quest.

Источники: GameInsidustry, DTF