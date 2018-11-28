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Исполнительный директор THQ Nordic Ларс Винджефорс прокомментировал прохладную встречу Darksiders III игровым сообществом
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Исполнительный директор THQ Nordic Ларс Винджефорс прокомментировал прохладную встречу Darksiders III игровым сообществом

Исполнительный директор THQ Nordic Ларс Винджефорс прокомментировал прохладную встречу Darksiders III игровым сообществом

Третья часть Darksiders вышла на ПК и консолях 27 ноября, и к релизу игра собрала прохладные отзывы в СМИ. Средний рейтинг версии для PC составляет 72 балла, для Xbox One — 71 балл. Ниже всего оценили версию для PS4 — 66 баллов. Игроки также встретили триквел противоречивыми обзорами — 55% положительных в Steam.

Ситуацию с небольшим количеством лестных отзывов прокомментировал исполнительный директор THQ Nordic Ларс Винджефорс. Он остался доволен финальным продуктом и уверен, что у разработчиков получилось достойное продолжение франшизы.

«Мы обещали выпустить игру для поклонников франшизы, и мы действительно ею гордимся. Я очень горжусь тем, что мы можем вам показать. Я думаю, разработчики из Gunfire проделали отличную работу. При этом моя издательская команда в Вене также усердно трудилась над игрой: имею ввиду маркетинг и прочие штуки, оставшиеся за кадром», — отметил Винджефорс.

К критике исполнительный директор THQ относится весьма спокойно.

«Всегда найдутся люди, которым не нравится этот вид игр, но есть и те, кому он действительно придется по душе. Поскольку мы выполнили свое обещание и выпустили игру, адресованную фанатам, я думаю, что все будет хорошо», — сказал он.

Глава компании также отметил, что весь цикл разработки Darksiders III был «достаточно быстрым» — с момента покупки прав и до выпуска игры прошло пять лет.

Отдельно Винджефорс пояснил, что издатель не планирует запускать в разработку сиквелы ко всем IP, права на которые были выкуплены у обанкротившейся THQ, — их свыше сотни. По его мнению, некоторые из них уже «устарели».

Напоследок отметим, что Darksiders III является первой самостоятельной игрой по франшизе, ранее принадлежавшей THQ и выкупленной впоследствии THQ Nordic. Ранее компания Винджефорса выпустила ремастеры Red Faction Guerrilla и Titan Quest.

Источники: GameInsidustry, DTF

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