Исследователи из Microsoft разработали VR-систему, которая позволяет гулять в реальном мире, не покидая виртуальный





Инженеры научно-исследовательского подразделения Microsoft Research создали экспериментальную систему, соединяющую виртуальную реальность с открытой физической средой. Разработка, получившая название DreamWalker («Лунатик»), позволяет пользователям пребывать в VR в незамкнутых пространствах — например, гуляя по общественным местам на открытом воздухе.

Как сообщается, экспериментальный прототип DreamWalker состоит из надеваемого на спину рюкзак-компьютера HP Omen, оснащенного видеокартой GTX 1060, VR-очков Samsung Odyssey, датчиков глубины Intel Realsense, контроллера Windows Mixed Reality, крепящегося на плече смартфона Xiaomi Mi 8 (используется для определения GPS-координат) и аккумуляторного блока. Надев это оборудование на себя, человек может исследовать виртуальный мир, гуляя по реальному.

Согласно задумке, задача системы — делать привычные поднадоевшие ежедневные прогулки, например, от дома до работы, захватывающими, меняя каждый раз «декорации».

«DreamWalker превратит путь к продуктовому магазину или автобусной остановке, скажем, в виртуальную прогулку по Таймс-сквер или поселению викингов», — говорят в Microsoft.

В целях безопасности DreamWalker непрерывно позиционирует пользователя в реальном пространстве, чтобы тот не столкнулся с препятствиями и другими людьми и не сошел с маршрута. Перед началом прогулки система Microsoft просит показать на картографическом сервисе (например, в Google Maps) будущий реальный путь, после чего на его основе создает максимально похожий виртуальный путь в VR-среде, а в случае возникновения различий между двумя мирами по ходу прогулки — корректирует его и дополняет новыми объектами в реальном времени на основе данных, получаемых с камер глубины, и фактического местоположения пользователя, определяемого по GPS. Так, система может добавлять различные заграждения и дорожные конусы, которые показывают пользователю, где находятся неучтенные при предварительном планировании реальные физические объекты, такие как фонарный столб или пожарный гидрант; также ПО может добавлять виртуальных пешеходов, которые соответствуют проходящим мимо реальным людям, и подсказывать при помощи стрелочки нужное направление, чтобы пользователь не заблудился, пребывая в VR.

Разработка Microsoft будет представлена на конференции ACM Symposium 2019, которая проходит с 20 по 23 октября в Новом Орлеане (США).

Источник: Microsoft