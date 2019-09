Из-за сбоя в приложении Tesla некоторые водители не могли попасть в свои электрокары

Владельцы Tesla пожаловались на сбой в приложении компании, которое выполняет роль цифрового ключа, позволяя открыть двери машины и завести двигатель при помощи смартфона. На жалобы пользователей в Twitter обратило внимание издание Business Insider.

@Tesla @elonmusk still locked out of my car. been on hold for over 30 minutes. need to talk to a human not listen to your hold music. — briango (@briango) September 3, 2019

«Моя Tesla все еще заблокировала, жду вашего ответа уже 30 минут. Я хочу поговорить с человеком [из техподдержки], а не слушать музыку на линии ожидания».

@elonmusk @Tesla locked out. Phone app doesn’t respond. Signed out and signed back in but it says no cars in the account. — BuffalloWarrior (@_karthik1107) September 3, 2019

«Tesla заблокирована. Приложение на смартфоне не отвечает. Меня выкинуло из него и авторизовало снова, но теперь машина не отображается в аккаунте».

@Tesla @elonmusk

I am locked out of my car with my wallet inside. App signed off removing vehicle and won't login saying no products associated with account. Any help?? — Bhaskar paladugu (@Bhaskar_Paladug) September 3, 2019

«Мой автомобиль заблокирован вместе с кошельком внутри. Приложение не видит мой электрокар. Помогите!».

Hey @Tesla. I love my new Model 3… but now the app won’t refresh, won’t let me sign in, and says I have no vehicle. I’ve been on hold for tech support for an hour. Is my new car a red brick already? — Ethlie Ann Vare (@ethlie) September 3, 2019

«Привет, Tesla. Мне нравится моя новая Model 3, но сейчас приложение не позволяет мне ее открыть и говорит, что у меня нет машины. Уже час я пытаюсь дозвониться до техподдержки. Моя машина уже стала кирпичом?».

Сотни жалоб на приложение Tesla появились и на ресурсе Downdetector. Судя по вспышке активности на сайте, проблема возникла примерно в 3 часа утра третьего сентября.

Отметим, что для разблокировки электрокаров Tesla владельцы также могут использовать ключ-карту и специальный брелок. Но если на момент сбоя у них с собой был только смартфон с приложением компании, то им пришлось ждать, пока приложение починят, пишет Business Insider.

Help! I’m stranded! I don’t know wtf…My @Tesla app isn’t working all of a sudden. I don’t have my keycards on me (stuck at a dinner party), and I can’t get any help or roadside assistance bc of the holiday. Looked online and looks like others are effected. Help @elonmusk! — liziculous (@liziculous) 3 сентября 2019 г.

«Помогите! Не знаю почему, но приложение внезапно перестало работать. У меня нет с собой ключей, и я не могу обратиться в дорожную помощь из-за праздников…».

В Tesla подтвердили изданию факт неполадок и в то же время заверили, что сбой продлился «недолго». Если верить Downdetector, чтобы устранить проблему, компании Илона Маска понадобилось примерно 3 часа.

«Хотя в самом техническом обслуживании нет ничего предосудительного, Tesla должна была учесть наперед подобные последствия и позаботиться о том, чтобы владельцы электрокаров в любом случае могли попасть в свои автомобили», — отметило издание The Next Web.

Источник: VC