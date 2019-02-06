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Издание The Guardian опубликовало первую новость, написанную алгоритмом
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Издание The Guardian опубликовало первую новость, написанную алгоритмом

Издание The Guardian опубликовало первую новость, написанную алгоритмом

Австралийское подразделение The Guardian опубликовало первую в истории издания новостную заметку, сгенерированную алгоритмом.

Как сообщается, новость посвящена снижению количества пожертвований австралийским политическим партиям. Автоматизированная система ReporterMate выделила несколько важных абзацев из пресс-релиза и собрала список главных жертвователей по убыванию. Нет ни оценочных суждений, ни лишней лирики — только сухой фактаж.

Сам факт появления ReporterMate нельзя назвать прорывом. Такие алгоритмы уже существуют (так, издание Los Angeles Times регулярно прибегает к «услугам» Quakebot), однако, в отличие от своих «коллег по профессии», ReporterMate был создан не крупной компанией и не стартапом с серьезным финансированием, а всего одним энтузиастом — журналистом Ником Эвершедом.

По словам Эвершеда, разработанная им система состоит из шаблонов для письма и механизмов анализа текста. Из полученной информации она способна извлечь цифры, имена, даты и другую важную информацию, а затем организовать ее в простой текст, состоящий исключительно из фактов.

«Журналистам нередко приходится тратить уйму времени на написание чисто формальных заметок — таких как прогноз погоды», — пишет Эвершед.

Разработчик отмечает, что в такой рутинной для любого репортера работе нет творчества, и для человека она откровенно скучна. Эвершед настаивает, что журналисты должны заниматься чем-то более сложным, важным и осмысленным:

«Написать о погоде может и бот, а вот рассказать, чем грозит глобальное потепление и мотивировать на действия — только человек».

Но для этого им нужно освободить время и снять с них излишнюю нагрузку.

«ReporterMate не призван заменить журналистов, — резюмирует Эвершед. — Это просто не особо интеллектуальный помощник, способный выполнить чисто механическую работу и сэкономить громадное количество времени».

Источник: hightech.plus

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