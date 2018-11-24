Как озадачить сторонников теорий заговора

Обычно борьба с конспирологией в интернете при помощи доказательств и логики утомляет и раздражает. Она часто требует много времени на изучение картины, общей и частной, и знания многих научных, исторических и технических деталей. В бесконечной чехарде доказательств и опровержений, пока вы тратите время на борьбу с дезинформацией, конспиролог заваливает вас дюжиной новых ложных заявлений. Поэтому многие скептики ощущают острую потребность совместить локальные и общие аргументы, которые были бы направлены против самой структуры теории заговоров.

В этом материале описываются шесть стратегий противостояния теориям заговора, раскрывающих различные аспекты проблемы. Разумеется, с их помощью не опровергнуть абсолютно все выдвигаемые утверждения. Однако вместе они достаточно крепки, чтобы хорошенько нагрузить конспирологов, и при этом не требуют подробных знаний инженерного дела, молекулярной биологии или любой другой темы, связанной с самой теорией заговора.

1. Где утечка информации?

Бенджамин Франклин в Альманахе «Бедный Ричард» (1735) писал: «Трое могут хранить секрет, если двое из них мертвы». Франклин имел в виду, что людям непросто хранить секреты. Чем больше человек посвящено в секрет, тем выше риск его раскрытия: среди множества людей обязательно найдутся те, кого можно обмануть, шантажировать, подкупить или убедить выдать тайну. Достаточно одного слабого звена, чтобы подвести всю систему.

Существует множество примеров утечек, раскрывших настоящие заговоры. К примеру, Билл Клинтон не смог скрыть интрижку с Моникой Левински, хотя, казалось бы, он был в то время самым могучим правителем на Земле. Так почему же в конспирологических теориях заговора у злобных заговорщиков не было утечек информации? Этот вопрос становится еще более уместным при осознании масштабов заговора, в который должно быть вовлечено минимум тысяча человек.

Ответ, конечно, состоит в том, что эти предположения полностью ошибочны. Конструктивный подход к подрыву позиций конспиролога — попросить его объяснить, как тысячи человек воплощали свой сложный и злой замысел без сливов информации.

2. Где пруфы?

При раскрытии настоящих заговоров следователи буквально тонут в потоке свидетельств. Обычно их настолько много, что одному человеку или даже группе следователей бывает сложно хорошо разобраться во всех аспектах.

В результате Уотергейтского скандала, к примеру, взломщиков арестовали, был обнаружен и зафиксирован финансовый след, сделаны признания и прослушаны аудиозаписи. Аналогично, 25-летний Брэдли Мэннинг слил WikiLeaks 92 000 документов о войне в Афганистане, 392 000 документов о войне в Ираке и много других данных по разным вопросам и событиям.

В деле о IB открылось, что существует неизвестное местному парламенту секретное Шведское военно-разведывательное и контрразведывательное агентство, следящее и регистрирующее людей с коммунистическими взглядами. Заговор был раскрыт двумя журналистами и фотографом, наткнувшимся на недовольного сотрудника, тем самым получив источник данных. Затем они месяцами наблюдали и фотографировали членов IB и даже смогли перехватить переписку между штабом и оперативниками.

С другой стороны, у большинства конспирологов нет никаких или почти никаких свидетельств. Обычно они цитируют ученых вне контекста, не понимают основ физики или инженерии, прибегают к очевидному недопониманию и так далее. Короче говоря, они опираются на «свидетельства», не стоящие ничего.

Поэтому ответ на вопрос «Где пруфы?» отделяет настоящие заговоры от воображаемых. Раскрытие истинных заговоров дает тонны свидетельств, в то время, как конспирологические теории доказательств не имеют и основаны на воображении.

3. Непостоянство способностей

Конспирологи полагают, что злобные заговорщики всегда всемогущи и умны. Они не ошибаются, предусматривают все вероятности, готовы к любым неожиданностям и просчитывают все риски. Они прячут или уничтожают все свидетельства и даже свидетелей, убивая всех, кто может раскрыть их.

И все же, эти злые гении не способны убрать видео с YouTube или заблокировать разоблачающие их сайты. Они даже не в состоянии устранить самых выдающихся конспирологов и попросту не мешают им выкладывать в сеть тысячи роликов и статей, раскрывающих интимные подробности так называемого заговора.

Поэтому у заговорщиков наблюдается странное непостоянство способностей. Они действительно умны и не совершают ошибок или же они невероятно некомпетентны?

4. Горизонт прогнозирования

Мир сложен и непредсказуем. Тем не менее, конспирологические теории обычно описывают подробные сложные и запутанные схемы, рассчитанные на месяцы, годы или десятилетия, в которых многое может пойти не по плану. Например, ключевой игрок может умереть от болезни. Важная техника может сломаться. Люди переезжают, законы меняются, здания перестраивают, случаются эпидемии и вооруженные конфликты, улучшаются протоколы безопасности, увольняются сотрудники и т.д. Существуют буквально миллионы случайностей, которые могут помешать. Следовательно, имеет место немалый риск, что заговорщики просчитаются и будут пойманы.

Так как слишком многое может разрушить планы заговорщиков, конспирологические теории нереалистичны. В конце концов, большинство экспертов неспособны предсказать развитие экономики или международных отношений, в отличие от конспирологов, в чьих теориях заговорщики делают точные, даже безупречные прогнозы без учета вышеперечисленных факторов.

5. Несовпадение средств и целей

Глядя на масштабные и ужасные события, конспирологи пытаются найти столь же масштабную и значимую причину. Однако это лишь охота за аномалиями, а основанные на ней построения слабы, особенно, если учесть, каким образом данное событие привело к желаемому для заговорщиков результату.

Возможно, плоскоземельцы и смогут рационально объяснить противоречащие их мнению научные данные. Однако эти объяснения рушатся после вопроса, в чем заговорщики выиграют от того, что все будут думать, что Земля шарообразна. Зачем вообще правящей мировой элите потребовалось тратить столько времени, денег и ресурсов на сокрытие «факта» плоской земли? У плоскоземельцев не найдется правдоподобного объяснения, несмотря на опыт предыдущих рационализаций.

6. Нефальсифицируемость

Как упомянуто выше, конспирологи утверждают, что злобные заговорщики чертовски хороши в сокрытии абсолютно всех улик. Более того, они настаивают, что свидетельства против их конспирологической теории сфабрикованы заговорщиками, дабы замести следы, или что ученые, опубликовавшие новые данные, также являются сторонниками заговора.

Тем самым конспирологи загоняют себя в угол. Так как никакое свидетельство не способно поколебать их убеждения, они сделали свою позицию нефальсифицируемой, то есть, согласованной с любыми результатами и открытиями. Таким образом, мир, где заговор существует, полностью идентичен миру, где заговора нет. А это значит, что «заговор» не имеет никакого значения.

Источник: журнал «Скептик»