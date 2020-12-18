Как выглядит дисплей дополненной реальности AR-HUD электромобиля VW ID.3 в реальной жизни [видео]

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Как вы помните, выход электромобиля Volkswagen ID.3 получился не таким гладким, как хотелось бы немецкому автопроизводителю. В частности, из-за проблем с программным обеспечением компании пришлось отключить для дальнейшей доработки ряд обещанных функций, включая продвинутый дисплей дополненной реальности AR-HUD. В данный момент эти проблемы решены и владельцы электромобилей уже могут пользоваться данной функцией.

Для начала покажем, как именно должна была работать система по версии самого производителя:

А вот так система AR-HUD работает в реальном автомобиле немецкого энтузиаста:

Отметим, что в целом автор ролика остался доволен системой, которая более удобно демонстрирует скорость, указатели поворота во время навигации, гранцы полос, соседей по трафику и другие полезные данные.

Источник: InsideEV’s