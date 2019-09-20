Кажется, Samsung потроллила Huawei, напомнив о наличии сервисов Google в смартфоне Galaxy Note10 в аккурат в ходе презентации Mate 30 и Mate 30 Pro

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Компания Samsung, вероятно, с юмором отнеслась к мюнхенской презентации Huawei, в ходе которой китайский технологический гигант показал свои первые смартфоны без сервисов Google.

Как сообщается, в то время, когда презентация Mate 30 и Mate 30 Pro была в самом разгаре, Samsung разослала своим латиноамериканским клиентам электронное письмо с заголовком «Disfruta de actualizaciones, apps y servicios Google», что с испанского переводится как «Наслаждайтесь обновлениями, приложениями и сервисами Google»:

Внутри письма разместилась цитата сайта 9to5Google, в которой флагман Galaxy Note 10 назван лучшим Android-смартфоном на текущий момент. Над изображением самого устройства располагаются логотипы южнокорейской компании и Google, а на экране Note 10 видны восемь значков приложений из сервисов поискового гиганта: Search, YouTube, Chrome, Gmail, Photo, Maps, Play Store и Drive. Отметим, что именно эти приложения, входящие в сервисы Google, не будут доступны в презентованных Mate 30 и Mate 30 Pro — их владельцы получат лишь те приложения, что представлены в AppGallery — фирменном магазине Huawei.

Помимо этого, в письме также указано про четыре бесплатных месяца сервиса YouTube Premium для всех покупателей Galaxy Note 10.

Впрочем, журналисты отмечают, что не факт, что электронное письмо имеет что-то общее с презентацией Huawei — возможно, время рассылки случайно совпало с анонсом новых смартфонов китайского технологического гиганта.

Источник: Android Central