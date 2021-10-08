Неожиданное закрытие весьма неплохого мистического подросткового сериала Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» расстроило многих фанатов серии комиксов Archie Comics. Дело в том, что в пятом сезоне сериала ожидался кроссовер со вторым проектом данной вселенной Riverdale / «Ривердейл», однако из-за коронавируса Netflix закрыл шоу на четвертом сезоне. Однако компания Warner Bros. TV все же решилась свести героев двух проектов вместе, пригласив в шестой сезон Ривердейла ведьму Сабрину Спеллман в исполнении Кирнан Шипки.

looks like someone is making the road trip from Greendale to Riverdale… See you in season 6, @kiernanshipka. 🔮✨ pic.twitter.com/EjvL5FkuCE — Warner Bros. TV (@warnerbrostv) October 7, 2021

Изначально оба сериала по комиксам Archie Comics разрабатывались Робертом Агирре-Сакаса для телеканала The CW, однако впоследствии права на Chilling Adventures of Sabrina выкупил стриминговый сервис Netflix, что осложнило возможность создания кроссовера. Несмотря на длинный перечень отсылок к Ривердейлу, Сабрина Спеллман и ее друзья из Гриндейла так и не смогли полноценного познакомиться со своими коллегами из Ривердейла. Теперь же у шоураннеров развязаны руки и герои обеих линий смогут определить, кто же из них лучше в мистическом плане.

Отметим, что пока Warner Bros. TV представили только Кирнан Шипку, так что ее роль может ограничиться только небольшим камео. Если же в ближайшее время станет известно о договоренностях с исполнителями других главных ролей из «Леденящих душу приключений Сабрины» (Росс Линч, Джез Синклер, Чанс Пердомо и др.), то можно будет надеяться на более серьезный кроссовер.

Напомним, что сериал Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» основан на популярном комиксе Archie Comics «Сабрина — маленькая ведьма». История уже была экранизирована на американском телевидении, при этом первый ТВ-сериал продержался в эфире семь сезонов — с 1996 по 2004 год.

Источник: Polygon