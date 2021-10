Неожиданное закрытие весьма неплохого мистического подросткового сериала Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» расстроило многих фанатов серии комиксов Archie Comics. Дело в том, что в пятом сезоне сериала ожидался кроссовер со вторым проектом данной вселенной Riverdale / «Ривердейл», однако из-за коронавируса Netflix закрыл шоу на четвертом сезоне. Однако компания Warner Bros. TV все же решилась свести героев двух проектов вместе, пригласив в шестой сезон Ривердейла ведьму Сабрину Спеллман в исполнении Кирнан Шипки.

looks like someone is making the road trip from Greendale to Riverdale…

See you in season 6, @kiernanshipka. 🔮✨ pic.twitter.com/EjvL5FkuCE

— Warner Bros. TV (@warnerbrostv) October 7, 2021