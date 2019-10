Китайский IT-гигант Tencent намерен протестировать технологию «бесшовного» внедрения собственного продакт-плейсмента в сторонний видеоконтент

Китайская корпорация Tencent заключила соглашение с британской компанией Mirriad, специализирующейся на компьютерном зрении и искусственном интеллекте. В рамках партнерства Tencent планирует задействовать фирменную технологию британцев для «органичной» интеграции рекламы в сторонний видеоконтент, говорится в корпоративном блоге Mirriad.

Соглашение будет действовать два года. Ожидается, что Tencent задействует функционал разработки Mirriad в собственном стриминговом сервисе Tencent Video для «бесшовного» добавления своего продакт-плейсмента в фильмы и сериалы. По утверждению самой Tencent, решение позволит «демонстрировать актуальную рекламу зрителям, не отрывая их от просмотра» (правда, пока неясно, будет ли эта реклама интерактивной — то есть можно ли будет нажать на нее и перейти по ссылке на сайт рекламируемого сервиса или товара, как в случае с обычными баннерами).

Wow! Worth watching this. China’s largest video platform #Tencentvideo (97M paying China subscribers) will begin inserting extra ads into movies/series that didn’t exist in the original. #computervision pic.twitter.com/qltsQz9jdF

Любопытно, что технология, судя по видео выше, позволяет как накладывать рекламу на объекты (например, «брендировать» стаканчик с кофе), так и внедрять полноценные виртуальные бигборды, при этом выглядит интегрированная «контекстуалка» настолько естественно, что кажется, будто она изначально была в кадре.

Техноспециалист Мэтью Брэннан, в свою очередь, предположил, что данная мера направлена, прежде всего, на борьбу с блокировщиками рекламы, разработчикам которых придется потрудиться, чтобы научиться бороться с такого рода вшиваемым продакт-плейсментом.

Ad blockers are going to have to step their game up, thats for sure

— Matthew Brennan (@mbrennanchina) 15 октября 2019 г.