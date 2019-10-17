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Китайский IT-гигант Tencent намерен протестировать технологию «бесшовного» внедрения собственного продакт-плейсмента в сторонний видеоконтент

Китайский IT-гигант Tencent намерен протестировать технологию «бесшовного» внедрения собственного продакт-плейсмента в сторонний видеоконтент

Китайский IT-гигант Tencent намерен протестировать технологию «бесшовного» внедрения собственного продакт-плейсмента в сторонний видеоконтент


Китайская корпорация Tencent заключила соглашение с британской компанией Mirriad, специализирующейся на компьютерном зрении и искусственном интеллекте. В рамках партнерства Tencent планирует задействовать фирменную технологию британцев для «органичной» интеграции рекламы в сторонний видеоконтент, говорится в корпоративном блоге Mirriad.

Соглашение будет действовать два года. Ожидается, что Tencent задействует функционал разработки Mirriad в собственном стриминговом сервисе Tencent Video для «бесшовного» добавления своего продакт-плейсмента в фильмы и сериалы. По утверждению самой Tencent, решение позволит «демонстрировать актуальную рекламу зрителям, не отрывая их от просмотра» (правда, пока неясно, будет ли эта реклама интерактивной — то есть можно ли будет нажать на нее и перейти по ссылке на сайт рекламируемого сервиса или товара, как в случае с обычными баннерами).

Любопытно, что технология, судя по видео выше, позволяет как накладывать рекламу на объекты (например, «брендировать» стаканчик с кофе), так и внедрять полноценные виртуальные бигборды, при этом выглядит интегрированная «контекстуалка» настолько естественно, что кажется, будто она изначально была в кадре.

Техноспециалист Мэтью Брэннан, в свою очередь, предположил, что данная мера направлена, прежде всего, на борьбу с блокировщиками рекламы, разработчикам которых придется потрудиться, чтобы научиться бороться с такого рода вшиваемым продакт-плейсментом.

Напоследок отметим, что аудитория платных подписчиков Tencent Video составляет около 97 млн человек — ранее аналитическая компания AppAnnie назвала Tencent Video третьим по доходности приложением в AppStore и Google Play после Tinder и Netflix.

Издание TNW высказывает предположение, что если эксперимент китайского гиганта себя оправдает, можно ожидать, что решение Mirriad со временем позаимствуют и другие видеоплатформы — и не только китайские.

Источник: TNW

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