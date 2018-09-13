Компания Aclima намерена собирать данные о качестве воздуха по всему миру при помощи автомобилей Google Street View

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Компания Aclima, разрабатывающая датчики для проверки качества воздуха, объявила о планах по интеграции своей платформы в парк автомобилей Google, задействованных в проекте Street View.

Как сообщается, в ближайшее время оснащенные специальными датчиками 50 автомобилей Google Street View начнут собирать данные о качестве воздуха в Хьюстоне, Мехико и Сиднее, анализируя показатели углекислого газа (СО2), окиси углерода (СО), оксида азота (NO), двуокиси азота (NO2) и озона (O3).

Впоследствии эта информация будет опубликована в открытой базе данных Google BigQuery.

«Качество воздуха на одной улице может существенно варьироваться в различных местах. Собранная нами информация позволит городским властям улучшить качество городского планирования, а жителям покажет, в каких места имеются проблемы экологического характера», — заявил Давид Герцль, основатель Aclima.

Источники: hightech.fm, TechCrunch