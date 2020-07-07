Консольный эксклюзив Horizon Zero Dawn выйдет на ПК 7 августа, его уже можно предзаказать в Steam и Epic Games Store за 709/799 грн [видео, скриншоты, требования]
О том, что консольная игра Horizon: Zero Dawn выйдет на ПК уже летом текущего года официально стало известно еще несколько месяцев назад, однако теперь Sony огласила точную дату релиза и открыла предзаказы.
Итак, приобрести игру на платформах Steam и Epic Games Store можно будет ровно через месяц — 7 августа 2020 года. В этих магазинах уже открыты страницы предзаказа, где ее оценили в 709 грн и 799 грн соответственно (кстати, в США игру оценили в $49,99).
ПК-версия Horizon Zero Dawn Complete Edition будет содержать саму игру Horizon Zero Dawn и дополнение The Frozen Wilds новыми землями, умениями, оружием и машинами, а также несколько дополнительных костюмов и наборов. Также компьютерные игроки получат поддержку сверхшироких мониторов, разблокированный фреймрейт, улучшенную графику, а также подробные настройки качества изображения, которые помогут подобрать подходящий баланс картинка/производительность владельцам различных ПК.
Системные требования к игре выглядят следующим образом:
- Минимальные:
- Процессор: Intel Core [email protected] or AMD FX [email protected]
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)
- Место на диске: 100 GB
- Рекомендованные:
- Процессор: Intel Core [email protected] or Ryzen 5 [email protected]
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)
- Место на диске: 100 GB
Отметим, что Horizon: Zero Dawn станет вторым крупным эксклюзивом Sony после Death Stranding, который выйдет на платформе Windows в 2020 году. Обе игры работают на движке Decima от Guerrilla Games.
Источник: The Verge