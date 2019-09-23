Копии Windows 7, установленные на американских машинах для голосования, будут получать обновления безопасности до конца 2020 года

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Компания Microsoft продолжит выпускать бесплатные обновления безопасности для сертифицированных на федеральном уровне американских систем для голосования, работающих на Windows 7, до конца следующего года, несмотря на то, что поддержка данной ОС будет официально прекращена в январе.

Как сообщается, таким образом Microsoft надеется обеспечить защиту систем для голосования от хакерских атак на время проведения президентских выборов, запланированных на ноябрь 2020 года.

«Мы знаем, что накануне выборов 2020 года по-прежнему есть относительно небольшое, но все еще значительное число сертифицированных машин для голосования с операционной системой Windows 7. Мы также знаем, что переход на машины с новыми операционными системами к 2020 году может быть невозможен по ряду причин, в том числе из-за продолжительного срока сертификации таких устройств», — говорится в официальном сообщении Microsoft.

Напоследок отметим, что теоретически госорганы, ответственные за проведение голосования, могли также перейти на корпоративное лицензирование Windows 7, которое предусматривает выход обновлений безопасности до января 2023 года. Однако в таком случае Microsoft стала бы взимать отдельную плату за каждое устройство под управление «Семерки», и не факт, что бюджеты выборных комиссий сумели бы потянуть новые расходы.

Комиссары ЕАС, независимого государственного агентства, помогающего с организацией выборного процесса, поддержали решение Microsoft, заявив, что теперь избиратели могут быть спокойны касательно защищенности систем для голосования на грядущих выборах.

Источник: Hill