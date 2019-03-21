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Logistics Gliders испытала одноразовые грузовые беспилотники, выполненные из фанеры
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Logistics Gliders испытала одноразовые грузовые беспилотники, выполненные из фанеры

Logistics Gliders испытала одноразовые грузовые беспилотники, выполненные из фанеры

Американский стартап Logistics Gliders провел первый этап испытаний перспективных одноразовых грузовых беспилотников LG-2K, разработка которых ведется по контракту с DARPA и Морской пехотой США. Как пишет Aviation Week, в общей сложности были произведены 12 запусков одноразовых беспилотников; все признаны полностью успешными.

Отметим, что аппараты LG-2K, имеющие в длину 3,9 метра и размах крыла 8,3 метра, выполнены из фанеры и способны перевозить грузы массой до 725 килограммов во внутреннем отсеке объемом 1,2 кубических метра. Масса пустого беспилотного планера составляет 181 килограмм.

Устройство может быть дополнительно оснащено посадочным парашютом, однако в этом случае объем грузового отсека уменьшится до 1 кубического метра. Крыло беспилотника выполнено складным, в разложенном состоянии его жесткость обеспечивается специальными подкосами.

В ходе первого этапа испытаний шесть беспилотных планеров LG-2K были запущены с помощью вертолета. Они перевозились на внешней подвески, а на некотором расстоянии от точки назначения отцеплялись в воздухе и летели к заданным координатам. Еще шесть аппаратов были запущены в воздухе с грузового самолета SC-7 Skyvan.

Во время проверок семь из 12 беспилотников после запуска управлялись дистанционно, остальные пять — планировали к заданной точке в автономном режиме. Общее время, которое аппараты провели в режиме планирования, составило 54 минуты.

Стоимость LG-2K не называется, однако в контракте с Морской пехотой указано, что она не должна превышать $11 тыс. Кроме того, известно, что беспилотники должны быть пригодны для сброса с транспортных самолетов C-130 Hercules, конвертопланов MV-22 Osprey и транспортных вертолетов CH-53 Sea Stallion.

Напоследок отметим, что для доставки грузов наземным отрядам военные сегодня используют вертолеты и транспортные самолеты. Контейнеры с грузами сбрасываются на парашютах, а затем подбираются отрядами на земле. Такая система проверена десятилетиями, однако перестала отвечать современным реалиям и иногда приводит к нежелательным последствиям: парашютирующий груз, например, может улететь на территорию противника.

Кроме того, во время боевых действий отряды бойцов сильно удалены друг от друга, а парашютные системы не могут планировать на значительное расстояние. Организовать же адресный облет транспортного самолета может быть очень дорого и опасно. Решить все эти проблемы и призваны дешевые планирующие летательные аппараты, обеспечивающие возможность безопасной адресной доставки грузов.

Источник: N+1

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