Logistics Gliders испытала одноразовые грузовые беспилотники, выполненные из фанеры

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Американский стартап Logistics Gliders провел первый этап испытаний перспективных одноразовых грузовых беспилотников LG-2K, разработка которых ведется по контракту с DARPA и Морской пехотой США. Как пишет Aviation Week, в общей сложности были произведены 12 запусков одноразовых беспилотников; все признаны полностью успешными.

Отметим, что аппараты LG-2K, имеющие в длину 3,9 метра и размах крыла 8,3 метра, выполнены из фанеры и способны перевозить грузы массой до 725 килограммов во внутреннем отсеке объемом 1,2 кубических метра. Масса пустого беспилотного планера составляет 181 килограмм.

Устройство может быть дополнительно оснащено посадочным парашютом, однако в этом случае объем грузового отсека уменьшится до 1 кубического метра. Крыло беспилотника выполнено складным, в разложенном состоянии его жесткость обеспечивается специальными подкосами.

В ходе первого этапа испытаний шесть беспилотных планеров LG-2K были запущены с помощью вертолета. Они перевозились на внешней подвески, а на некотором расстоянии от точки назначения отцеплялись в воздухе и летели к заданным координатам. Еще шесть аппаратов были запущены в воздухе с грузового самолета SC-7 Skyvan.

Во время проверок семь из 12 беспилотников после запуска управлялись дистанционно, остальные пять — планировали к заданной точке в автономном режиме. Общее время, которое аппараты провели в режиме планирования, составило 54 минуты.

Стоимость LG-2K не называется, однако в контракте с Морской пехотой указано, что она не должна превышать $11 тыс. Кроме того, известно, что беспилотники должны быть пригодны для сброса с транспортных самолетов C-130 Hercules, конвертопланов MV-22 Osprey и транспортных вертолетов CH-53 Sea Stallion.

Напоследок отметим, что для доставки грузов наземным отрядам военные сегодня используют вертолеты и транспортные самолеты. Контейнеры с грузами сбрасываются на парашютах, а затем подбираются отрядами на земле. Такая система проверена десятилетиями, однако перестала отвечать современным реалиям и иногда приводит к нежелательным последствиям: парашютирующий груз, например, может улететь на территорию противника.

Кроме того, во время боевых действий отряды бойцов сильно удалены друг от друга, а парашютные системы не могут планировать на значительное расстояние. Организовать же адресный облет транспортного самолета может быть очень дорого и опасно. Решить все эти проблемы и призваны дешевые планирующие летательные аппараты, обеспечивающие возможность безопасной адресной доставки грузов.

Источник: N+1