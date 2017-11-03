Марк Кьюбан полагает, что ИИ-технологии кардинально изменят существующую систему образования

Предприниматель и миллиардер Марк Кьюбан уверен, что искусственный интеллект повлияет на все процессы и этапы образования, начиная с начальной школы и заканчивая университетом. Новая технология уже становится стандартом, без которого существующие образовательные программы, если их оставить такими, какими они есть, вскоре попросту утратят свою эффективность.

Отметим, что в интервью Fast Company предприниматель Марк Кьюбан назвал себя “большим поклонником искусственного интеллекта”. По словам Кьюбана, ИИ повысит качество жизни и поможет раскрыть человеческий потенциал. Этот процесс уже неоднократно происходил на протяжении всей истории, когда очередная волна автоматизации открывала перед людьми новые возможности и экономила время.

По мнению миллиардера, в сфере образования ИИ затронет абсолютно все области, включая учебную программу, расписание занятий, процесс преподавания и процесс усвоения нового материала. В качестве примера Кьюбан рассказал о стартапе Packback, в который предприниматель еще в 2014 году вложил $250 000. Тогда компания планировала предоставлять в аренду электронные учебники.

Однако недавно Packback сменил фокус — теперь стартап разрабатывает алгоритмы, которые оценивают способность студентов к критическому мышлению. Трансформация принесла компании дополнительное финансирование в размере $1,5 млн.

По мнению Кьюбана, внедрение ИИ в процесс образования уже не опция, а чистой воды необходимость. Так, в случае Packback компании удалось понять, каких именно навыков не хватает современным выпускникам вузов, чтобы мыслить критически, и применить технологию для изменения этой ситуации путем поощрения любопытства у учащихся.

В интервью Кьюбан пояснил, что развитие критического независимого мышления было, есть и будет целью образования, но большинство университетов с этой задачей не справляется. Из-за этого наличие высшего образования перестало гарантировать нормальную работу после выпуска.

“Кроме того, компании сегодня терпят неудачи не из-за нехватки денег; как правило, либо они просто слишком ленивы и не прилагают достаточного количества усилий, либо им недостает знаний”, – добавляет миллиардер.

Повлиять на ситуацию может искусственный интеллект. Кьюбан уверен, что ИИ будет применяться для составления расписаний и учебных программ и затронет как учащихся, так и педагогов и руководителей образовательных учреждений.

«ИИ повлияет на все», — заявил инвестор.

А в будущем Кьюбан намерен начать внедрять ИИ-технологии и в начальное образование.

“Мне не нравится, что дети начинают получать образование только на студенческой скамье”, – говорит миллиардер.

При этом он настроен оптимистично, несмотря на все возможные трудности.

“Образование – сфера весьма сложная. Из-за этого от него отворачиваются многие предприниматели и инвесторы. Однако именно образование таит в себе множество возможностей. Я не думаю, что стоит избегать трудностей. Когда вы сталкиваетесь с ними, это означает, что вы должны работать усерднее. Продажи и тяжелая работа вылечат все, – утверждает Кьюбан. – Люди никогда не приходят к успеху по прямой линии. Я тоже испытывал трудности, боялся… каждый шаг на моем пути давался мне нелегко, но затем моя работа была вознаграждена”.

Ранее Марк Кьюбан отмечал, что первой компанией-триллионером станет то предприятие, которое будет вкладываться в технологии ИИ. Собственные источники сообщили предпринимателю, что после внедрения нейронных сетей в свои сервисы компания Google получила дополнительный доход в размере $9 млрд.

«Что бы вы ни изучали сейчас, если вы не начинаете ускоренно внедрять глубокое обучение, нейросети и тому подобные технологии, вы проиграете», — цитирует Кьюбана CNBC.

По мнению миллиардера, за последнее десятилетие произошло столько важных научных открытий и технологических сдвигов, сколько не происходило за последние 30 лет. Вместе с тем, несмотря на преимущества ИИ, Кьюбан предупреждает и о рисках автоматизации. Он считает, что бухгалтеры, программисты и даже инженеры останутся не у дел, так как их рабочие задачи будут полностью автоматизированы.

«Я бы не хотел сейчас стать бухгалтером или аудитором. Я бы предпочел стать философом», — подчеркнул он на фестивале SXSW.

Источники: hightech.fm (1; 2), Fast Company