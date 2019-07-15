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Марсоход Curiosity засняли c орбиты Марса

Марсоход Curiosity засняли c орбиты Марса

Марсоход Curiosity засняли c орбиты Марса


Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA показало снимок марсохода Curiosity, который был сделан с орбиты Красной планеты.

Как утверждается, ровер попал в объектив камеры HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. На фотографии Curiosity выглядит маленькой блестящей точкой:

Согласно сообщению, снимок был получен 31 мая, когда марсоход исследовал глинистую поверхность в районе горы Эолида, также известной как гора Шарпа, в кратере Гейла. К слову, «голова» Curiosity — она же мачта для дистанционного зондирования — расположена на фотографии с левой стороны.

Эксперты космического агентства подчеркнули, что получить подобную фотографию Curiosity — большое везение.

«Для того, чтобы камера смогла запечатлеть блеск марсохода, необходимо было, чтобы MRO и Солнце находились строго в определенных позициях», — отметили в NASA.

Источник: NASA

  • Ровер-исследователь Curiosity прилетел на Красную планету 6 августа 2012 года. За семь лет проведенной работы марсоход, запитанный от бортового РИТЭГа, успешно выполнил все главные задачи своей миссии, в частности, обнаружил следы некогда существовавших на Марсе пресноводных озер.
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