Марсоход Curiosity засняли c орбиты Марса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA показало снимок марсохода Curiosity, который был сделан с орбиты Красной планеты.
Как утверждается, ровер попал в объектив камеры HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. На фотографии Curiosity выглядит маленькой блестящей точкой:
Just another day on Mars: Curiosity Rover at Woodland Bay
This image of the Curiosity rover was acquired on 31 May 2019, when the rover was examining a location called “Woodland Bay” within a clay-bearing area of Mount Sharp in Gale Crater.
NASA/JPL/UAhttps://t.co/0RPb1s74ql pic.twitter.com/ogRt0OQi1Z
— HiRISE (NASA) (@HiRISE) July 12, 2019
Согласно сообщению, снимок был получен 31 мая, когда марсоход исследовал глинистую поверхность в районе горы Эолида, также известной как гора Шарпа, в кратере Гейла. К слову, «голова» Curiosity — она же мачта для дистанционного зондирования — расположена на фотографии с левой стороны.
Эксперты космического агентства подчеркнули, что получить подобную фотографию Curiosity — большое везение.
«Для того, чтобы камера смогла запечатлеть блеск марсохода, необходимо было, чтобы MRO и Солнце находились строго в определенных позициях», — отметили в NASA.
It me.@HiRISE on the Mars Reconnaissance Orbiter snapped this pic of moi, rollin’ around the intriguing rocks of Gale Crater's clay-bearing unit. You can see my head on the left: https://t.co/7s0mBQiJ3H pic.twitter.com/6dQr478yW8
— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) July 12, 2019
Источник: NASA
- Ровер-исследователь Curiosity прилетел на Красную планету 6 августа 2012 года. За семь лет проведенной работы марсоход, запитанный от бортового РИТЭГа, успешно выполнил все главные задачи своей миссии, в частности, обнаружил следы некогда существовавших на Марсе пресноводных озер.