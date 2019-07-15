Марсоход Curiosity засняли c орбиты Марса

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA показало снимок марсохода Curiosity, который был сделан с орбиты Красной планеты.

Как утверждается, ровер попал в объектив камеры HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. На фотографии Curiosity выглядит маленькой блестящей точкой:

Just another day on Mars: Curiosity Rover at Woodland Bay This image of the Curiosity rover was acquired on 31 May 2019, when the rover was examining a location called “Woodland Bay” within a clay-bearing area of Mount Sharp in Gale Crater. NASA/JPL/UAhttps://t.co/0RPb1s74ql pic.twitter.com/ogRt0OQi1Z — HiRISE (NASA) (@HiRISE) July 12, 2019

Согласно сообщению, снимок был получен 31 мая, когда марсоход исследовал глинистую поверхность в районе горы Эолида, также известной как гора Шарпа, в кратере Гейла. К слову, «голова» Curiosity — она же мачта для дистанционного зондирования — расположена на фотографии с левой стороны.

Эксперты космического агентства подчеркнули, что получить подобную фотографию Curiosity — большое везение.

«Для того, чтобы камера смогла запечатлеть блеск марсохода, необходимо было, чтобы MRO и Солнце находились строго в определенных позициях», — отметили в NASA.

It me.@HiRISE on the Mars Reconnaissance Orbiter snapped this pic of moi, rollin’ around the intriguing rocks of Gale Crater's clay-bearing unit. You can see my head on the left: https://t.co/7s0mBQiJ3H pic.twitter.com/6dQr478yW8 — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) July 12, 2019

Источник: NASA