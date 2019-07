Марсоход Curiosity засняли c орбиты Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA показало снимок марсохода Curiosity, который был сделан с орбиты Красной планеты.

Как утверждается, ровер попал в объектив камеры HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. На фотографии Curiosity выглядит маленькой блестящей точкой:

Just another day on Mars: Curiosity Rover at Woodland Bay

This image of the Curiosity rover was acquired on 31 May 2019, when the rover was examining a location called “Woodland Bay” within a clay-bearing area of Mount Sharp in Gale Crater.

NASA/JPL/UAhttps://t.co/0RPb1s74ql pic.twitter.com/ogRt0OQi1Z

— HiRISE (NASA) (@HiRISE) July 12, 2019