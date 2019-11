Mercedes-Benz собирается выпустить электрическую версию знаменитого «Гелендвагена»

Компания Mercedes-Benz планирует выпустить полностью электрическую версию легендарного внедорожника G-Class, известного также как Geländewagen, или «Гелендваген». Об этом сообщил в Twitter глава отдела цифровой трансформации Daimler AG Саша Палленберг со ссылкой на слова председателя правления Daimler AG и главы Mercedes-Benz Cars Ола Каллениуса.

#Daimler CEO Källenius: ”There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I’d say the last Mercedes to be built will be a G-Class» #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y

— Sascha Pallenberg 潘賞世 (@sascha_p) 7 ноября 2019 г.