Mercedes-Benz собирается выпустить электрическую версию знаменитого «Гелендвагена»

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Компания Mercedes-Benz планирует выпустить полностью электрическую версию легендарного внедорожника G-Class, известного также как Geländewagen, или «Гелендваген». Об этом сообщил в Twitter глава отдела цифровой трансформации Daimler AG Саша Палленберг со ссылкой на слова председателя правления Daimler AG и главы Mercedes-Benz Cars Ола Каллениуса.

«Будет выпущена электрическая версия G-Class с нулевым уровнем выбросов. В прошлом мы дискутировали, стоит ли нам отказаться от этой модели, но сейчас я могу сказать, что Mercedes продолжит выпускать G-Class до последнего», — заявил Каллениус.

#Daimler CEO Källenius: ”There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I’d say the last Mercedes to be built will be a G-Class» #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y — Sascha Pallenberg 潘賞世 (@sascha_p) 7 ноября 2019 г.

Каких-либо подробностей о будущем электрокаре-внедорожнике, например, спецификации, пока не приводится. Издание Autocar прогнозирует, что EV-версия G-Class, вероятно, получит наименование EQG. Отметим, что EQ — электрическое семейство Mercedes-Benz, которое фирма в настоящее время довольно активно расширяет. Так, ранее под этим суббрендом были представлены электрокроссовер EQC и электрический минивэн EQV, а сейчас увидеть свет готовится серийная версия большого представительского седана на электротяге, который выйдет под обозначением EQS и станет «зеленым» аналогом S-класса.

В комментарии для журналистов в Mercedes-Benz заявили, что электрифицированная версия G-Class «не будет представлена в ближайшем будущем».

Источник: Autocar