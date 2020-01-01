Мэри Барра: «Гибриды в будущем окажутся «за бортом», останутся одни лишь электрокары»





Глава General Motors Мэри Барра в интервью Motortrend заявила, что концерн собирается как можно быстрее перейти на выпуск одних только электромобилей. Попытки «впихнуть» в один автомобиль две силовые установки — заведомо проигрышная стратегия, настаивает она.

«[Глобальное потепление] — это не проблема, которую возможно решить за два года. Это проблема на десятилетия. Поэтому чем скорее мы придем к нулевому уровню выбросов, тем лучше, и электромобили помогут нам сделать это быстрее. Так зачем тратить значительную часть капитала и времени инженеров на сегмент, который в будущем окажется «за бортом», когда мы знаем, к чему в итоге придет транспортная отрасль? Если вы клиентоориентированная компания и вы верите в науку о глобальном потеплении, то почему бы не переключиться на электромобили как можно скорее?», — заявила Барра.

В дополнение к этому топ-менеджер отметила, что потребители в большинстве своем не желают доплачивать за вторую силовую установку, из-за чего популярность гибридов уже сегодня откровенно «хромает»: так, спрос на гибридные Chevrolet Volt в США упал так сильно, что General Motors в начале 2019 года приняла решение свернуть и их производство, и производство других гибридов на своих американских предприятиях и начать усиленно работать над созданием нового поколения полностью электрических Chevy Bolt.

Конкретных сроков, когда все автомобили GM станут электрическими, Барра, впрочем, не назвала. Зато уточнила, что на некоторых рынках ее компания в ближайшем будущем продолжит выпускать в том числе гибридные модели, поскольку они покамест помогают укладываться в местные жесткие экологические нормы. Речь идет, в частности, о Китае, где GM предлагает помимо прочего идентичные Chevrolet Volt гибриды под маркой Buick.

Вторая составляющая транспорта будущего, по мнению Барры, — автономность. Этим на деньги GM занимается компания Cruise, разрабатывающая роботакси. По словам главы General Motors, первое, чему уделяют внимание инженеры дочернего стартапа, — безопасность. На втором месте — проведение общественного «ликбеза».

«Подход GM — это в первую очередь безопасность. [Прежде, чем заявлять о готовности ИИ-технологии], мы должны быть уверены в том, что алгоритмы способны управлять автомобилями безопаснее, чем человек. Второй момент — это работа с потенциальными клиентами. Робомобили — это гонка не только технологий, но и завоевания доверия. Испытывая наши беспилотные авто в Сан-Франциско, мы заботимся о том, чтобы потенциальные потребители понимали, о чем идет речь, осознавали степень развития алгоритмов автономного вождения и других технологий. Мы считаем, что это очень важно», — указала Барра, добавив, что о конкретных сроках, когда технология автономного вождения GM будет готова к коммерциализации, в компании пока не думают: «В данном случае сроки неважны. Важно, чтобы когда технология будет выпущена, мы не утратили доверие клиентов. Все же робомобили — один из наиболее сложных технологических вызовов нашего поколения».



Напоследок отметим, что совсем недавно совершенно противоположное мнение касательно электрокаров высказал глава Honda. По его утверждению, в ближайшем будущем электротранспорт не станет мейнстримом ввиду проблем с недостаточно развитыми технологиями и инфраструктурой. Выход из ситуации руководитель японского автопроизводителя видит именно в гибридных авто.

Источник: hightech.plus