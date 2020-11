Microsoft: «‎Пожалуйста, не дуйте вейп-паром в свой Xbox Series X» (Если серьезно, запуск новых консолей стал крупнейшим в истории компании)

10 ноября 2020 года Microsoft начала продажи своих консолей нового поколения Xbox Series S и Series X по всему миру, но не в Украине (ну как же так, Минцифра?). И только стартовали продажи, как соцсети заполнили разного рода фейковые ролики о серьезных проблемах.

Наверняка многие видели в соцсетях видео, на которых старшая консоль дымит как паровоз, или издает разного рода звуки (тред ниже).

Xbox Series X users are reportedly facing hardware problems on launch day — with multiple consoles starting to smoke 💨

Эти видео с дымящимися Xbox Series X и парящими над вентиляционными отверстиями шариками для пинг-понга — фейковые. Ни о каких проблемах новых консолей Microsoft сообщений пока не поступало.

how to get your Xbox Series X to blow up:

1) buy a vape

2) blow vape into bottom of Xbox

3) feel proud of the smoke you created

4) post to Twitter and profit

video via @XboxStudio 👇pic.twitter.com/RxLI62uxmg

— Tom Warren (@tomwarren) November 11, 2020