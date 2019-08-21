Microsoft опровергла слухи о том, что планирует более активно переносить Xbox-эксклюзивы на платформы Nintendo Switch и Sony Playstation

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В последнее время на конкурирующих платформах вышло несколько Xbox-эксклюзивов, включая Cuphead и Ori and the Blind Forest на консоли Nintendo Switch. Обрадованные фанаты сделали вывод, что теперь Microsoft будет более активно выпускать собственные игры на платформах PS4 и Switch, однако в компании тут же опровергли эти предположения.

«Прошедший год был для нас весьма захватывающим, так как мы более чем вдвое увеличили количество внутренних творческих коллективов Xbox Game Studios. В процессе перехода под наше крыло новые студии будут выполнять уже существующие обязательствах перед другими платформами, однако в будущем они сосредоточатся на создании игр исключительно для наших платформ. У нас нет планов по дальнейшему расширению наших эксклюзивов на других консолях, однако мы по-прежнему глубоко верим в кросс-плей.» — отметил официальный представитель Microsoft.

Таким образом, если фанаты серий Forza, Gears, Halo и т.п. ожидали увидеть их на платформах Sony Playstation и Nintendo Switch, то это будет возможно исключительно с помощью будущего стримингового сервиса Microsoft xCloud. Да и то, только в том случае, если Nintendo и Sony допустят этот сервис на свои платформы.

Напомним, что ранее Microsoft официально заявил, что не работает над «стриминговой» консолью Xbox, так как «ее время еще не пришло». Ранее мы также публиковали Топ-10 самых продаваемых «сторонних» игр для консолей PlayStation, Xbox и Nintendo.

Источник: The Verge