Microsoft в настоящее время не собирается делать те или иные проекты эксклюзивами облачного игрового сервиса Project xCloud
22 ноября издание Stevivor опубликовало материал, в котором передало слова Карима Чаудри, вице-президента по облачным технологиям в Microsoft — в ходе конференции X019 он дал комментарий журналистам, в котором заявил, что его компания ведет переговоры с внутренними и внешними игровыми студиями относительно эксклюзивов для стримингового сервиса Project xCloud.
«Что касается эксклюзивов для Project xCloud, то сейчас мы ведем предварительные переговоры с внутренними и внешними студиями, но анонсировать нам пока нечего.
Новый контент и новые IP — это как минимум полтора-два года работы», — указал тогда Чаудри.
Вместе с тем, спустя некоторое время с изданием связались представители Microsoft, отметив, что их вице-президент неправильно выразился: на самом деле компания ведет переговоры с разработчиками о том, чтобы те адаптировали свои новые проекты для облачной платформы, а не делали их ее эксклюзивами.
«Мы изучаем те преимущества, которые могут принести облачные технологии, однако остаемся верны подходу, при котором игровой стриминг лишь дополняет консоль. В настоящее время у нас нет каких-либо планов касательно эксклюзивного контента для Project xCloud», — из сообщения Microsoft.
Источник: DTF